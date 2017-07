Ile Maurice: PNQ - Le National Wholesale Market coûtera Rs 370 millions

Il allègue que des policiers l'ont brutalisé et bousculé son épouse et sa fille. Ashok… Plus »

La PNQ de ce mardi 4 juillet axée sur le National Wholesale Market. by L'express Maurice on Scribd

Xavier-Luc Duval a alors demandé s'il y aura une compétition entre les petits et les gros planteurs. Mahen Seeruttun a signifié que tel était toujours le cas. «Je n'ai jamais entendu parler d'abus», a-t-il ajouté. Le fait que le marché soit délocalisé à Belle-Rive risque d'impacter sur le prix des légumes, a affirmé le leader de l'opposition. Ce qui fait que ce projet risque d'être un éléphant blanc, a-t-il précisé. Mahen Seruttun a soutenu que le fait de défendre ce projet puis de se rétracter est de la pure démagogie. Car, a-t-il rappelé, en 2008-2009, l'ancien régime avait alors commandité un rapport sur ce projet au coût de Rs 5 millions, et ce en tant que gouvernement responsable.

