Sénégal: Coupe de la ligue et coupe du Sénégal - Union sacrée des Mbourois autour des Stadistes et des Pélicans

Les clubs de la ville de Mbour ont appelé le week end à une union sacrée autour des équipes de la ville après leurs qualifications en quart de finale de la Coupe du Sénégal et en Coupe de la Ligue. Les deux rencontres de football de la coupe du Sénégal de football sénior, disputées ce week end ont été une occasion pour sonner le début de la mobilisation à Mbour pour remporter les derniers trophées de la saison.

La Coupe du Sénégal et le couronnement de Mbaye Diouf Dia à la tête de la fédération sénégalaise de football. Ce sont les deux objectifs majeurs que l'équipe de Mbour Petite côte se fixe pour sauver la saison de football 2016-2017.

Sous les chants et la batterie de Diambandong des supporters stadistes, son président Mbaye Diouf Dia, s'est réjoui d'avoir placé aussi ses petites catégories dans la course vers un sacre, a salué la dynamique « Mbour Force One » qui est, selon lui, devenue une réalité. Le candidat à la presidence de la Fédération sénégalaise de football en a profité pour décorer le meilleur buteur de la ligue 1 de football, Ibrahima Niane, qui est un ressortissant de Mbour. Saliou Samb, le président du Stade de Mbour a rappelé son ambition d'être à côté de Mbaye Diouf Dia et l'accompagner dans la course vers la présidence de la fédération sénégalaise de football.

Selon lui, l'élan ou l'esprit germant à Mbour est plus fort que tout. Il souligne qu' il n'est pas question de rater le rendez-vous de l'histoire, car le Stade de Mbour a toutes les chances de gagner la Coupe du Sénégal. Il promet une mobilisation exceptionnelle à la finale de la coupe de la ligue.

Plusieurs dizaines de cars de supporters du département de Mbour et des étudiants de Saint-Louis, de Bambèye, de Thiès et de Dakar sont attendus. Diambars, Mbour Petite côte, Stade de Mbour et Union sportive du Rail de la région de Thiès sont qualifiées aux quarts de finale de la coupe du Sénégal sénior durant le week-end. Au Stade Caroline Faye, le Stade de Mbour a signé son ticket devant une vaillante et battante équipe de l'Etoile de Lusitana. Celle-ci a baissé pavillon sur une marque de 5 buts à 1. Mbour petite côte a éliminé la Douane sur la marque d'un but à zéro..