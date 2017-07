Sénégal: Lutte contre les stupéfiants - Plus de 2 tonnes de drogues incinérées à Dakar

Le thème retenu est «Mobilisons contre la criminalité liée à la drogue». Cette rencontre devrait enregistrer une forte mobilisation des imams et oulémas, du regroupement des transporteurs, des organisations féminines et de jeunes ainsi que des acteurs culturels transporteurs. Après la cérémonie, un panel de discussion est prévu à 16 h au Centre culturel régional, informe la source.

D'ailleurs, selon un communiqué parvenu à l'APS, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, va présider la cérémonie de lancement de la 30e édition de la Semaine nationale de mobilisation et de sensibilisation contre les drogues, ce mardi, à la place civique de Louga.

La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, accompagné du Directeur général de la Police nationale, Oumar Maal, du coordonnateur du Comité interministériel de lutte contre la drogue (Cild), Matar Diop, des Directeurs et Chefs de service de la Police nationale, de la Gendarmerie et de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, entre entres. Cette cérémonie entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la drogue. Célébrée tous les 26 juin à travers le monde, l'édition de cette année a été décalée parce qu'ayant coïncidé avec la fête de l'Aïd el-fitr.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.