Le ministre des Affaires étrangères a plaidé pour la lutte contre l'émigration clandestine pour pouvoir tirer profit du dividende démographique. Mankeur Ndiaye qui prenait part au débat sur «Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », à l'occasion de la 29ième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernements de l'Union africaine (Ua), a appelé à la création d'emploi pour les jeunes.

«Si nous voulons réellement tirer profit du dividende démographique, nous devons lutter contre l'émigration massive de nos jeunes vers d'autres cieux hors du continent». C'est la conviction du ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye qui assistait au débat sur le thème : «Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », à l'occasion de la 29ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (Ua) qui s'est ouverte depuis le 27 juin dernier à Addis-Abeba et qui prend fin aujourd'hui. En effet, selon Mankeur Ndiaye, «c'est parce que la jeunesse constitue un atout majeur incontournable et peut, si elle est impliquée, jouer un rôle décisif dans la transformation socio-économique de l'Afrique ».

Toutefois, pour que la jeunesse arrive à jouer pleinement son rôle pour le développement de l'Afrique, il faudrait lutter contre le chômage de ces jeunes. «Aujourd'hui, le constat est plutôt alarmant quant à la participation réelle de cette couche sociale à l'émergence de notre continent, si on voit tous ces jeunes qui meurent dans la méditerranée en tentant désespérément de rejoindre les côtes européennes, à bord d'embarcation de fortune, à la recherche d'un eldorado qui n'existe que dans leur imagination », a tenu à préciser le ministre des Affaires étrangères. Et de poursuivre : «cela passera nécessairement, en mettant un accent particulier sur la lutte contre le chômage et l'exclusion, par des réformes économiques créatrices d'emplois, l'investissement dans le capital humain et la bonne gouvernance, pour retenir les jeunes, surtout les plus qualifiés, en Afrique et en faire les leviers d'un développement inclusif de nos pays ».

Relativement à la création d'emploi pour les jeunes dans notre pays, Mankeur Ndiaye considère que le Sénégal est sur la bonne voie. Ce, en citant des politiques sectorielles et des structures mises en place pour capter le dividende démographique. Il s'agit, entre autres, du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), du Fonds souverain d'investissement stratégiques (Fonsis), du Programme des domaines agricoles Communautaires (Prodac). Cependant, le ministre des Affaires étrangères a indiqué qu'il reste des défis à relever à savoir l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de rénovation de l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie au Secondaire, la réforme de l'orientation des élèves notamment vers les séries scientifiques et techniques, le renforcement de la promotion de l'auto-emploi en développant l'esprit d'entreprenariat etc....