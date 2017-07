Sénégal: Bac général édition 2017 - 147.597 candidats dans la mélée

C'est aujourd'hui, mardi 4 juillet, que les candidats au baccalauréat vont entamer les épreuves dans les différents centres sur toute l'étendue du territoire. Pour cette année 2017, Dakar et sa banlieue sont les mieux représentés, suivi de Ziguinchor. Mais pour ce qui est de la répartition au niveau des matières, les littéraires sont encore en tête, devant les scientifiques qui peinent à inverser la tendance.

Les élèves vont s'attaquer, à partir de ce mardi 4 juillet, au Baccalauréat général 2017, après les anticipées de philosophie. Concernant le taux de participation, la région de Dakar représente 30,7 % des inscrits en 2017 contre 29,6 % en 2016, 31,0 % en 2015 et 35,4 % en 2013. Pour ce qui est des disciples, ce sont les séries littéraires qui se renforcent avec un taux de 79,4 %. Du coup, on a noté un net recule des séries scientifiques, avec les Mathématiques et Sciences physiques qui n'enregistrent que 586 candidats sur l'étendue du territoire, soit 0,39 % du total des inscrits et 2,11 % de l'effectif des séries S et T.

Quant à la série S1A (Mathématiques et Sciences physiques), option franco arabe enregistre, enregistre, pour la troisième fois, trois candidats. La série S3 (Mathématiques et Techniques) compte 49 candidats sur l'étendue du territoire, soit 0,03 % du total des inscrits et 0,2 % de l'effectif des séries S.

Par ailleurs, pour ce qui est de la répartition des candidats au niveau académie, nous avons 33 464 candidats libres, pour les privé et professionnel l'on décompte 2112 candidats, le privée laïc participe aussi cette année avec 46 046 candidats. Le public rafle le taux de participation, avec 69 724 candidats.

Pour ce baccalauréat 2017, Dakar et sa banlieue sont en tête du classement, avec respectivement 18.485 et 18.510 candidats. Et c'est Ziguinchor qui suit avec 13.687 candidats inscrits. Kédougou a enregistré le plus faible taux de participation avec 1.152 candidats.