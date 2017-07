Sénégal: Un ancien sprinter plaide pour la réhabilitation du stade Iba Mar Diop

"C'est plus facile de mobiliser le public" à Iba Mar Diop qu'à Léopold Sédar Senghor, un stade "immense et ouvert à tous les vents", a-t-il par ailleurs ajouté

Le stade Iba Mar Diop a été réhabilité à plusieurs reprises par l'ancien président de l'IAAF (Fédération internationale d'athlétisme) Lamine Diack. Sa dernière réhabilitation date de 2003 et depuis, la piste de ce stade situé au cœur du quartier populaire de la Médina, ne paie plus de mine, au point que les athlètes qui s'y entraînent s'exposent à des blessures.

"Si on veut relancer notre discipline, on doit passer par ce préalable", a insisté l'ancien sprinter, actuellement vice-président du comité d'athlétisme de Seine-Maritime, un département français de la Normandie.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.