Sénégal: Situation politique délétère après la proposition de la Cena de modifier la loi électorale - Avis d'experts

La proposition de la Cena de modifier la loi électorale, notamment en son article L 78, ne recueille pas également l'onction de l'enseignant Mamadou Alioune Diallo, maitre de conférences à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (UCAD) et formateur à l'Ena comme celle de Doudou Dia, directeur exécutif de Gorée Institute et expert électoral. Si pour le premier nommé, « la loi étant ce qu'elle est, on ne peut pas admettre qu'un consensus puisse remplacer une loi, fût-il celui d'une majorité », pour le second, « la modification de la loi électorale dans les conditions actuelles risque de jeter un discrédit sur le Sénégal qui est toujours considéré comme un modèle de démocratie ».

MAMADOU ALIOUNE DIALLO, MAITRE DE CONFÉRENCES À LA FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (UCAD) ET FORMATEUR À L'ENA : «On ne peut pas admettre qu'un consensus puisse remplacer une loi... »

Il faut dire que ce débat fait appel à deux aspects : formel et matériel. D'abord, le Sénégal est un pays membre à part entière de l'espace Cedeao où il y a un protocole qui interdit d'un point de vue formel la modification de tous les textes concernant le déroulement des élections notamment les codes électoraux et les Constitutions au moins six mois avant le déroulement des consultations électorales. Donc, d'un point de vue formel, on peut dire que le Sénégal étant partie prenante à cette convention, on va lui appliquer l'adage qui dit que « Pacta sunt servanda » autrement dit «l'accord lie les parties». Une fois qu'on a donné son accord, on ne peut pas se retourner ensuite pour violer ou ne pas respecter l'accord auquel on est signataire». Ça, c'est du point de vue formel. Ensuite, toujours, du point de vue formel, on ne peut avoir un conflit entre ce protocole de la Cedeao avec le droit interne sénégalais. Si le droit interne sénégalais est un droit qui respecte ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, les traités internationaux priment sur les normes internes. La loi sénégalaise ne peut que se conformer aux textes de droit international.

Maintenant, d'un point de vue matériel, je veux dire dans le fond, ce qu'il faut bien comprendre, la loi étant ce qu'elle est, on ne peut pas admettre qu'un consensus puisse remplacer une loi, fût-il celui d'une majorité et quelle que soit cette dernière parce qu'on dit que la loi a beau être dure, mais c'est la loi : «Dura lex sed lex». Ensuite, il faut également comprendre qu'il n'est pas possible aujourd'hui, de revenir sur la souveraineté de l'électeur sénégalais qui a le droit d'aller dans un bureau de vote et de récupérer tous les bulletins de vote. La légalité entre les citoyens, c'est de récupérer chacun des bulletins de vote et d'aller dans un isoloir pour choisir parmi ces bulletins celui qui correspond à son choix. Obliger ou permettre le citoyen de ne pas prendre l'ensemble de ses bulletins est pour moi, une atteinte à sa liberté de l'électeur. Les élections sont des moments forts où le pouvoir public rend au peuple sa souveraineté. Donc, il ne faudrait pas restreindre cette souveraineté en disant au peuple qu'il peut prendre quelques bulletins de vote. Cette démarche est en porte-à-faux avec la démocratie et ça conforte l'opposition qui rue dans les brancards pour décrier cette décision.

DOUDOU DIA, DIRECTEUR EXÉCUTIF DE GORÉE INSTITUTE ET EXPERT ÉLECTORAL : «La modification de la loi électorale va jeter un discrédit sur le Sénégal...»

Ce qu'il y a lieu de dire vis-à-vis du protocole de la Cedeao où le Sénégal joue le rôle de leadership, c'est que je ne pense pas que cet organe ira jusqu'à prendre des sanctions contre le Sénégal au cas où on modifierait la loi électorale. Cependant, ce qu'il y a lieu de souligner c'est que la modification de la loi électorale dans les conditions actuelles risque de jeter un discrédit sur le Sénégal qui est toujours considéré comme un modèle de démocratie. Ensuite, n'oublions pas aussi que le Sénégal assure la présidence du parlement de la Cedeao et ce discrédit peut faire tâche d'huile au niveau de la sous-région ouest africaine qui connaitra un nouveau cycle électoral à partir de 2018-2019. Et dans certains pays, des problèmes saillants se posent et il faudrait que le Sénégal puisse se positionner en leader, en modèle démocratique pour pouvoir résoudre les sources potentielles de conflits.

Maintenant, au Sénégal, on a toujours vanté notre système électoral et notre pays a été même plébiscité pour son modèle électoral suite aux deux alternances réussies. Mais, il faut reconnaitre que ce système électoral n'est pas parfait parce qu"il n'y a pas un système parfait. La preuve, cette situation de floraison des listes découlant de la croissance exponentielle des partis politiques n'a pas été prise en compte par notre Code électoral. Il faut maintenant qu'on s'interroge sur notre système électoral pour voir si les deux alternances sont liées au Code électoral ou plutôt au fait que les gens étaient fatigués d'un régime qui a gouverné pendant quarante ans ou douze ans.

Ensuite, on retrouve ici toute la pertinence du comité de veille. En effet, son fonctionnement aurait pu permettre une rencontre en amont de tous les acteurs engagés dans ces élections : les acteurs politiques, l'organe de gestion des élections (la direction générale des élections chargée de l'organisation et la Céna chargée de la supervision) et les organisations de la société civile pour trouver un compromis. Car, un consensus est quasiment impossible avec ce nombre de listes (47). Ce qu'il fallait chercher, c'est un compromis pour la simple raison que chaque acteur va chercher à gérer ses intérêts et il ne faut pas qu'on se voile la face.

Néanmoins, il faut se féliciter de la démarche de la Cena qui est parvenue à réunir les acteurs politiques parce qu'on est dans une dynamique où il faut trouver une solution. Mais, je pense que les coalitions politiques, les listes indépendantes, la Cena, la Direction générale des élections et la société civile devraient continuer la discussion pour voir comment élargir le nombre de bulletins de cinq à dix. À mon avis, c'est plus raisonnable parce qu'on offrira plus de choix à l'électeur. Ensuite, il est déjà arrivé qu'on ait une élection avec dix candidats au Sénégal. On devrait également intégrer dans les propositions de solution le remplacement des bulletins sur la table, le jour du vote, au fur et à mesure que les opérations se déroulent pour éviter d'influencer le vote. Parce que la disposition de moins de bulletins d'une liste donnée sur la table pourrait influencer le choix de l'électeur.