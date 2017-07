Sénégal: Des équipements post-récolte du PUDC contribuent à alléger les travaux domestiques à Niondoune et Ndiosmone

Pour la gestion et la maintenance des équipements, 1 921 comités de gestion ont été mis en place, dont les membres - conducteurs et meuniers - ont reçu des formations sur la gestion administrative et financière (GAF), l'utilisation des équipements et les premières opérations de maintenance.

La même source indique que sur 3 093 équipements produits et certifiés, 2170 équipements post-récoltes et de transformation ont déjà été déployés dans 10 régions. A terme, la mise en œuvre de ce volet devrait bénéficier directement à 2 187 967 personnes originaires de 2 525 villages.

La dotation d'équipements post-récolte aux groupements de femmes a notamment pour effet l'allègement des travaux domestiques pour les femmes et les jeunes filles et la réalisation d'économies monétaires portant sur les dépenses post-récoltes.

Après une petite formation, les femmes ont mis en place un règlement intérieur qui organise le fonctionnement et la gestion de ce nouvel outil de travail. Selon ce règlement, il faut 25 francs CFA par kilogramme pour moudre et 30 francs pour le décorticage.

Niondoune (Niakhar, Fatick), 4 juil (APS) - Les femmes de Niondoune, dans la commune de Niakhar, ont vu leurs conditions de vie sensiblement améliorées depuis août 2016 et la mise à leur disposition, par le PUDC, d'une machine à moudre et à décortiquer le mil, a soutenu la présidente du groupement féminin de ce village de la région de Fatick (ouest).

