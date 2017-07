Afrique de l'Ouest: Pour la relance définitive du chemin de fer - Les cheminots de Dakar-Bamako Ferroviaire arrêtent le travail

Le train n'a pas sifflé hier, lundi 3 juin au Sénégal. Les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire (BDF) ont bloqué le réseau à travers une grève de 24 heures observée hier pour exiger la relance définitive du chemin de fer, conformément aux engagements des Etats sénégalais et maliens notamment l'allocation de sept (7) milliards de F Cfa pour sécuriser les salaires, la réhabilitation des machines et la réparation des parties critiques de la voie ferrée.

«Nous sommes dans nos lieux de travail et nous avons arrêté systématiquement le travail pour 24 heures», Mame Mbaye Tounkara le Secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de rail (SUTRAIL) annonce la couleur. Le train n'a pas sifflé hier, lundi 3 juin. Les cheminots de Dakar Bamako Ferroviaire (BDF) ont bloqué le système pour exiger la relance définitive du chemin de fer, conformément aux engagements du Sénégal et du Mali.

Selon le patron de SUTRAIL, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal / Force du changement (CNTS / FC), par ailleurs président du cadre unitaire des syndicats de Dakar Bamako Ferroviaire composé en plus du SUTRAIL, de SATRAIL et FETRAIL, ils «ont porté le combat pour la reprise de Transrail, ce qui a permis aujourd'hui à l'autorité sénégalaise de dérouler ses projets ferroviaires à travers le TER (Train Express Régional) et autres», explique Mame Mbaye Tounkara dans Pressafrik.

«N'eût été la reprise de Transrail, l'autorité sénégalaise n'aurait pas les moyens de dérouler ses projets. Et, on s'attendait automatiquement à la relance de la ligne Dakar-Bamako. Les Etats nous avaient alloué sept (7) milliards de F Cfa pour sécuriser les salaires, réhabiliter les machines et réparer les parties critiques de la voie. Mais, malheureusement, les 80% de cette somme ont servi au paiement des salaires», déplore-t-il. «C'est conscients de tout cela, après quinze (15) mois de résiliation du contrat de concession» que ces travailleurs crient leur ras-le-bol.

Pour Mame Mbaye Tounkara, les autorités font du surplace car l'on est toujours à la case départ. «Nous avons constaté qu'on est toujours à la case départ, avec trois (3) locomotives de service qui sont actuellement dans un niveau de dégradation très avancé, une voie ferrée délabrée, des populations qui réclament le retour du train voyageur de Dakar, Kayes, Bamako, la situation sociale liée au non-paiement des indemnités aux retraités depuis un an et demi... Nous en avons marre et nous avons décidé maintenant de faire bloc autour des trois (3) syndicats, de toutes les associations, de porter le combat pour la relance définitive du chemin de fer», avertit-il.