Afrique: Baba Tandian sur l'organisation de l'Afrobasket 2017 - «La Fiba a file une patate chaude au Sénégal»

Baba Tandian a émis de réels doutes sur les capacités du Sénégal à organiser l'Afrobasket 2017 qui se jouera au Sénégal et en Tunisie du 8 au 16 septembre. L'ancien président de la Fsbb, a estimé que le stadium Marius Ndiaye ne réuni pas les conditions pour accueillir une telle compétition.

« En deux mois, il sera difficile de le refectionner correctement le stadium Marius Ndiaye. Ce championnat d'Afrique est assez insoilite. Pour une fois, la Fiba n'a pas eu le bon rôle. Rejeté une fois par le Congo, puis par l'Angola, la Fédération angolaise avait besoin d'avoir l'accord de son pays qui a dit niet à cause des élections »,a-t-il -déclaré sur les ondes de la Rfm. En accordant une partie de l'organisation au Sénégal, le prédécesseur de Me Babacar Ndiaye à la tête de l'instance dirigeante du basketball sénégalais, pense que la Fiba afrique a filé « une patate chaude au Sénégal », au vu des délais de préparation jugés trop courts.

«Pourquoi elle n'a pas donné l'organisation compléte à la Tunisie qui a des moyens ? Au Sénégal, il y a un problème d'infrastructures. Il y a trois ans, j'avais demandé à Alphone Bilé, secrétaire général de Fiba-Afrique la posssibilité d'organiser les championnats d'Afrique au Sénégal en 2015. Il m'avait répondu sèchement en disant que vous n'aviez pas d'infrastrures et que Marius Ndiaye devrait être rasé. Aujourd'hui, Alphonse Bilé, file une patate chaude à l'Etat.

A 8 mois, on pouvait comprendre, mais pas à deux mois », a-t-il souligné. «Un championnat d'Afrique, ce n'est pas comme la zone 2. Cela se prépare. C'est beaucoup d'argent, ce sont des infrastructures, des délégations qui viennent et qui repartent. Des officiels vont quitter la Tunisie pour venir assister à des matchs à Dakar et retourner et Vice versa. Je veux savoir pourquoi Me Ndiaye a accepté cela et quelle garantie de l'Etat il a pour faire cela ? », relève le président Tandian.