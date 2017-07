Sénégal: Problèmes de distribution d'eau à Dakar - Parcelles Assainies crie sa soif...

Autre quartier, même calvaire. Non loin de là, à la cité Damel, les problèmes dans la distribution d'eau sont fréquents, a soutenu le délégué de quartier, Gade Diouf. Il précise qu'en dépit des améliorations notées suite à la réalisation du forage des Hlm Grand Yoff, les problèmes persistent. Même son de cloche à la cité Mixta où Madame Guideaud parle d'un déficit permanant. À la cite Soprim, le délégué de quartier, Abdourahmane Dieng, décrit un problème vieux de 2 ans. «L'eau ne vient qu'à minuit pour repartir à 6h du matin. Et ce sont des citernes qui tentent de combler le gap pendant tout ce temps», dit-il. A l'en croire, les autorités de la Sde leur ont promis la construction prochaine d'un forage. Pour l'instant le site n'est pas encore trouvé, précise-t-il.

Des bouteilles et des bassines visibles un peu partout, des camions citernes stationnés aux coins de rues, pour ravitailler les populations. C'est dans ce décor que la commune des Parcelles Assainies a accueilli la délégation du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, en visite hier, lundi 3 juillet dans la zone pour s'enquérir du déficit en eau. En plus des simples habitants, ce sont les délégués de quartiers qui ont rencontré le ministre. Aux Hlm Grand Médiane, le délégué de quartier, Thié Yacine Fall, n'a pas été tendre avec la délégation conduite par Mansour Faye. Selon lui, le manque d'eau n'est plus ni moins qu'un manque de considération car, dit le délégué de quartier, ils s'acquittent régulièrement du payement de leurs factures. Et, à défaut de ce payement, leurs compteurs sont tout bonnement retirés par la Sénégalaise des eaux (Sde). L'eau ne vient qu'à 23h (la nuit) pour repartir à 9h, ajoute-t-il.

Les populations des Parcelles Assainies ont exprimé leurs doléances suite aux problèmes notés dans l'approvisionnement en eau de leur quartier. En présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, et sa délégation qui sont venus s'enquérir de leurs problèmes hier, lundi 3 juillet, elles ont exposé leur soif.

