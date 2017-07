Madagascar: Billard / Dago Blackball Tour - Domination de l'In Square Billard Club

La première étape d'une longue tournée baptisée « Dago Blackball Tour » a vu la domination des joueurs de l'In Square Billard Club (ISBC) le week-end dernier au Gymnase Couvert de Mahamasina.

Dans la catégorie masculine avec le défi, Danny Rahary de l'IBSC s'est imposé face à son co-équipier, Nathan Ramanase (ISBC). Danny a atteint en premier le score de 7 sur la partie gagnante à 7 contre 3 pour son adversaire. Il a remporté la prime de 1 million 500 mille Ariary. Chez les dames dans la partie gagnante à 6, Lorraine Rakotoniaina de l'ISBC a pris le dessus sur Stéphanie de l'Arena Pool Club. Le score final était de 6 à 3. Et dans la catégorie équipe de trois, la victoire du trio Nathan, Soft et Danny de l'ISBC était sans appel devant Dadan, Teta et Fifih de Games Billard. C'est par 5 parties à 1 que l'équipe de l'ISBC a survolé cette finale.

La championne chez les dames et les vainqueurs de « l'équipe de 3 » ont empoché respectivement 500 000 Ariary et 600 000 Ariary. Par rapport au tournoi de décembre, le nombre de participants a diminué. Ils étaient 90 chez les hommes, 16 du côté des dames et 22 équipes.

Après Tana, le prochain rendez-vous est donné au mois d'août à Mahajanga pendant la période des grandes vacances. « Comme on a déjà dit, les deux meilleurs au classement général à l'issue de la tournée se qualifieront pour les Championnats d'Afrique de 2018. Rien n'est encore gagné et les joueurs ont tous leur chance d'être sélectionnés », Harambato Razafindrakoto, organisateur de l'évènement.