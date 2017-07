Madagascar: Monique Rasoazananera - Rencontre avec les parlementaires HVM

Nommée vice-présidente nationale du HVM lors des dernières assises nationales du parti à Toliara, il y a deux semaines, Marie Monique Rasoazananera passe à l'action.

Samedi dernier, elle a organisé une rencontre-prise de contact avec quelques parlementaires au siège national d'Antanimena. Une vingtaine de parlementaires issus des deux chambres, députés et sénateurs, ont répondu à l'appel, pour des échanges axés sur les partages de points de vue, par rapport au contexte et le positionnement du parti, à un an des différentes élections.

Les deux parties se sont mises au même diapason, en relatant la nécessité d'un tandem plus conséquent entre les parlementaires, qui sont des élus et représentants du peuple et l'exécutif.

L'objectif en est de parvenir à l'unité et une bonne synergie entre les militants HVM pour affronter les urnes à toutes les échelles.