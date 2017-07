Afrique de l'Ouest: BCEAO / Deuxieme session ordinaire 2017 - Le Conseil des ministres encourage l'activite économique

Réunis vendredi dernier au Siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique (Bceao) dans le cadre de la deuxième session ordinaire 2017, sous la présidence de Amadou Ba, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a invité les Etats membres à une meilleure gestions et bon ordonnancement des dépenses publiques.

A l'examen de la situation économique, le Conseil des ministres a relevé la poursuite de la dynamique favorable de l'activité économique au premier trimestre 2017. En effet, «la croissance du produit intérieur brut (Pib) réel est ressortie à 6,6%, en glissement annuel, au premier trimestre 2017 après 6,5% le trimestre précédent, sous l'effet de la vigueur de la demande intérieure. Pour l'ensemble de l'année 2017, le Pib de l'Union progresserait de 6,9%, après 6,7% en 2016, soutenu principalement par les secteurs tertiaire et secondaire», renseigne le communiqué.

Taux d'inflation de 0,8%

Après deux trimestres consécutifs de baisse, le taux d'inflation en zone Uemao passant de -0,3% un trimestre plutôt à 0,8% au premier trimestre 2017, en relation avec la hausse des prix des produits alimentaires, des services de logement ainsi que des tarifs de transport.

Croissance économique inclusive et durable

Satisfait de l'adoption des programmes économiques et financiers soutenus par le Fonds monétaire international (Fmi), permettant de mettre en œuvre des politiques macroéconomiques rigoureuses, en vue de consolider la croissance économique durable et inclusive, le Conseil a encouragé les Etats membres à poursuivre les efforts pour assurer la viabilité budgétaire, la qualité des investissements publics et le développement du secteur privé.

Mobilisation des recettes fiscales et efficience budgétaire

Le conseil de réitérer la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes fiscales et de rationaliser les dépenses publiques, afin d'imprimer au déficit budgétaire une orientation lui permettant de s'inscrire dans le respect de la norme communautaire de 3,0% du PIB à l'horizon 2019, fait remarquer le document. Toutefois, le Conseil a examiné et adopté le plan d'actions pour le renforcement du rapatriement des recettes d'exportation dans les Etats membres de l'Uemoa.

Fonds de Garantie des Dépôts dans l'Uemoa

Le Conseil a examiné et adopté le projet de décision fixant les taux de contribution des adhérents au Fonds de Garantie des Dépôts dans l'Union monétaire ouest africaine et les plafonds d'indemnisation des titulaires des dépôts éligibles. Selon le texte, ceci permet au Fonds de franchir une étape importante dans le processus de son opérationnalisation.

Balance des paiements

Le Conseil des Ministres a enfin été informé de l'évolution de la balance des paiements et de la position extérieure globale régionale au titre de l'année 2015 ainsi que de l'état d'avancement du projet de promotion des Bureaux d'information sur le crédit (Bic) dans l'Uemoa.

Au titre de la Commission

Bancaire de l'Uemoa

Le Conseil a également pris connaissance des conclusions des travaux des 106ème, 107ème et 108ème sessions de la Commission Bancaire de l'Umoa.

Au titre de la Boad

Le Conseil a approuvé les modalités de rééchelonnement de la dette de la Guinée-Bissau au titre du droit d'entrée et des impayés autres que sur les prêts ainsi qu'une proposition de révision des statuts de la Boad et une note relative à la désignation de ladite institution bancaire pour la gestion en fidéicommis de la participation des Etats membres de l'Uemoa dans le capital social de la Société africaine de biocarburants et des énergies renouvelables (Saber).

Une note relative à la levée des immunités et privilèges de la Boad dans le cadre des émissions de titres d'emprunt sur le marché financier international ainsi qu'une proposition de révision de la rémunération du cabinet a été adopté.

Par ailleurs, la Boad a porté à la connaissance du Conseil, l'état de recouvrement des créances sur ses prêts au 31 mai 2017, le bilan des réalisations à mi-parcours des prévisions financières de l'exercice 2017; une proposition de mise en place d'une ligne de crédit de la Banque mondiale à la Boad avec rétrocession à la Crrh-Uemao.

Sur la revue annuelle 2017, le conseil a été informé de la notation de la Boad par les agences de rating, du bilan des activités de l'Unité régionale de développement des projets en partenariats public privé (Urdppp), de janvier 2014 à mai 2017 et de l'arrêté des comptes intérimaires de la Boad au 31 mars 2017.

Au titre du Crepmf

Les ministres ont approuvé les comptes du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf) au titre de l'exercice 2016. Il a également approuvé le collectif budgétaire 2017 de cette Institution.

Commission de l'Uemoa

Le Conseil des ministres a examiné le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale au titre du premier semestre de l'année 2017. Sur ce, le Conseil s'est félicité de la résilience des économies des Etats membres de l'Union avec un taux de croissance demeuré soutenu.

Taux d'endettement en hausse

Malgré cette performance, les déficits budgétaires augmentent, induisant une progression du taux d'endettement dans la plupart des Etats membres. En réponse, à cette situation, le Conseil a invité les Etats membres à poursuivre les efforts pour préserver la viabilité de la dette. Tout en les invitant à maîtriser l'évolution des dépenses publiques et améliorer le recouvrement fiscal afin de garantir le respect des conditions de convergence à l'horizon 2019, conformément aux dispositions du Pacte de convergence.

Programme pluriannuel

Par ailleurs, le conseil a adopté la décision relative au programme pluriannuel de convergence du Bénin au titre de la période 2017-2021. A cet effet, il a demandé au Togo de soumettre un programme pluriannuel 2018-2022 garantissant les conditions de convergence.

Exécution budget 2017 de l'Union

S'agissant de l'état d'exécution du budget de l'Union à fin juin 2017, le conseil a adopté le premier collectif au budget de l'Union au titre de l'exercice 2017. Ledit collectif consacre la réduction du taux du prélèvement communautaire de Solidarité de 1 % à 0,80 % à partir du 1er juillet 2017 et des charges de fonctionnement des Organes de l'Union, conformément aux instructions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en sa session extraordinaire tenue à Abidjan, le 10 avril 2017.

Charge à l'essieu

Le Conseil a instruit la Commission de prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions nécessaires pour diligenter une réunion des Ministres en charge des Transports de l'Union, dans le cadre de l'application du Règlement n°14 relatif à la charge à l'essieu.