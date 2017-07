Un nouveau chapitre vient de s'ouvrir dans cet épisode des frustrations nées des investitures à la députation. Cette fois-ci, les récriminations touchent l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail d'Abdoul Mbaye. Pour cause, dans leur déclaration d'hier, lundi 07 juillet, des responsables dudit parti ont décidé de rompre tout militantisme au sein de cette formation politique et rejoindre par la même occasion la coalition Bennoo Bokk Yaakaar sous le nom de « Ndamal Macky».

En effet, des responsables du parti de l'ex-Premier ministre sous l'ère Macky Sall, Abdoul Mbaye, viennent de cesser toute activité au sein de l'Act (Alliance pour la Citoyenneté et le Travail). A l'instar de Thierno Sy, ex-directeur exécutif de l'Act, Mariama Diallo, responsable politique à Kédougou, Seydina Oumar Niasse, responsable des jeunes, Idrissa Dème, responsable politique à Grand-Yoff, Mouhamadou Nabi Diagne, chargé de la stratégie de la propagande, Mouhamadou Kébé, responsable des jeunes à Kaolack, mais aussi et surtout la responsable des femmes Maimouna Diallo investie à la 12 place sur la liste nationale.

Revenant sur les raisons qui ont motivé son ralliement à l'Apr au detriment de l'Act, avec le mouvement Ndamal Macky, Maimouna Diallo, surnommée la lionne de l'Act explique : « je suis sortie de ce parti parce qu'on n'est plus en phase avec l'Act. On ne peut pas clamer qu'on se bat pour l'intérêt du Sénégal et se cloitrer toujours dans son bureau (Abdoul Mbaye-ndlr) au lieu d'aller à la rencontre des gens pour qui l'on dit se battre. Il n'a pas pas un solide programme si ce n'est qu'un petit bout de papier. Il a également investi les technocrates qui ne se terrent que dans leurs bureaux, c'est à dire ses amis, laissant en rade ceux qui se battent nuit et jour sur le terrain pour la survie du parti ». Et de poursuivre : «Prenant en compte tous ces paramètres, j'ai décidé de quitter la 12ème place que j'occupait sur les listes nationales de l'Act et rejoindre l'Apr pour donner une large victoire à Macky Sall afin de lui permettre de continuer son travail remarquable », a-t-elle martelé énergiquement.

Lui emboitant le pas, l'ex directeur exécutif de l'Act, Thierno Demba Sy, a affirmé de manière sommaire que lui et les siens avaient pris la ferme décision de quitter le parti d'Abdoul Mbaye. « Nous sommes un groupe qui sait où il veut aller. Nous avons notre vision, notre mission et nous savons comment y aller. Nous avons cessé toute activité au sein de ce parti depuis. Nous avons également fait notre promesse au Président ainsi qu'à son Premier ministre de le soutenir », a-t-il déclaré. Quant au reste des transhumants, ils ont tour à tour enfourché le même cheval de bataille pour décrier l'attitude de leur ex-leader Abdoul Mbaye qui, selon eux, est « hautain et imbu de sa personne ». Au final, ils ont déclaré appartenir désormais à l'Apr.