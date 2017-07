Madagascar: Revirement surprenant du préfet d'Antananrivo

L'annulation de l'autorisation de la grande manifestation du TIM à Mahamasina a certes surpris les observateurs, mais dans le contexte actuel, elle semble tout à fait normale.

Le régime ne veut pas voir le parti de l'ancien président montrer l'audience qu'il garde encore auprès de la population. A près d'un an et demi de l'élection présidentielle, il n'a nullement l'intention de laisser un de ses rivaux les plus dangereux faire une véritable démonstration de force.

Revirement surprenant du préfet d'Antananrivo

L'ancien président Marc Ravalomanana ne cache pas son envie de revenir au pouvoir. Il s'y prépare de manière tout à fait normale sans provoquer de trouble. Ses partisans se comptent toujours par milliers et il a commencé sa précampagne par des tournées en provinces. Et il a attiré chaque fois beaucoup de monde.

Fort de ces succès, il a décidé de monter en puissance. Dans sa stratégie, la célébration du 15e anniversaire du TIM, son parti est une étape importante. La demande d'autorisation a été déposée auprès du préfet qui n'a vu aucun inconvénient de le voir se dérouler à Mahamasina. Les spots publicitaires se sont multipliés à la télévision et les partisans de l'ancien président n'ont pas caché leur joie de retrouver l'atmosphère des grands meetings d'antan, ce samedi.

Tout semblait donc tout à fait normal. Et puis, voilà que le préfet opère un revirement de dernière minute. Il a certainement dû se plier aux ordres venant du sommet de l'Etat et annuler l'autorisation qu'il avait accordée. La raison laisse pantois tous les observateurs : il y a des risques de troubles, car des individus vont essayer de provoquer des désordres durant cette grande manifestation.

Les barons du TIM et en particulier Marc Ravalomanana n'en croient pas un mot. Ils considèrent que c'est un moyen d'empêcher le parti de signer son retour sur la scène politique à Tana. Les organisateurs de la manifestation n'ont pas lésiné sur les moyens et cela aurait été l'occasion d'une démonstration de force. Ils n'ont pas l'intention de reculer et ils affirment vouloir braver l'interdiction.

Nul ne sait ce que les autorités vont faire si le TIM persiste. Vont-ils comme d'habitude utiliser la force pour empêcher la foule de pénétrer dans le stade ?