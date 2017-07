Madagascar: Déclaration de Claudine R - Le président dans une situation embarrassante

La propriétaire de l'hôtel A & C met le couple présidentiel dans de beaux draps.

La diffusion sur Facebook et You Tube des éléments sonores de la conversation téléphonique entre Claudine Razaimamonjy et un responsable du Bianco a non seulement affolé la toile, mais également provoqué un débat juridique.

Pour les uns, le secret de l'instruction n'a pas été respecté dans la mesure où l'affaire est encore en cours à la Chaîne Pénale Anti-Corruption, alors que les médias rapportent quotidiennement des informations relatives à différents affaires pendantes devant la Justice. D'ailleurs, le régime ne cesse d'affirmer que « Claudine Razaimamonjy est une justiciable, une détenue comme une autre. Et que ce n'est pas une affaire d'Etat ».

Délit d'outrage. D'autres juristes de répliquer qu'au moment de la conversation, l'affaire était encore au stade de la convocation et non pas de l'instruction. De toute manière, ajoutent-ils, en vertu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, il n'y a point eu violation du secret de l'instruction puisque l'intéressée n'est pas poursuivie pour injure ou outrage ni pour trafic d'influence quand bien même ces délits seraient constitués, à en juger par les propos pleins d'invectives qu'elle a tenus.

En effet, le fait de porter atteinte à la dignité ou à la fonction d'une personne dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de la mission dont elle est investie, constitue un délit sinon d'outrage, du moins d'irrespect. En tout cas, ni les uns ni les autres ne remettent en cause l'authenticité de l'enregistrement de la conversation qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et qui ne constitue pas non plus une violation du secret de la correspondance qui ne s'applique qu'aux courriers postaux et aux courriers électroniques. Avec l'avènement de l'ère du numérique, le fait de partager sur Facebook les publications d'un ami à un autre ami est-il une violation du secret de la correspondance ?

Trafic d'influence. Les faits n'étant prescrits qu'en 2020, la conseillère spéciale ou occulte (c'est du pareil au même) du président de la République risque également d'être poursuivie pour trafic d'influence en s'exprimant à plusieurs reprises en ces termes : « Tant que Hery Rajaonarimampianina est au pouvoir, je suis intouchable. Attendez qu'il ne soit plus en place pour me convoquer ». Et d'inviter même son interlocuteur à « faire une demande d'audience auprès de Hery » si le Bianco veut absolument la voir et l'avoir.

Ces déclarations de Claudine Razaimamonjy met dans une situation embarrassante le président de la République qui a déclaré dans son « Fotoam-bita » et sur le plateau de TV5 Monde que « tout le monde peut dire être proche d'un président de la République, mais cela ne dédouane personne, le fait d'être proche ou loin du Président ». Une chose est sûre, en citant le président par son prénom, la propriétaire de l'hôtel A & C montre qu'elle est une proche parmi les proches d'Atsimondrano où la déferlante internet va immanquablement faire des vagues.