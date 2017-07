Tchad: Le FMI accorde 312 millions de dollars pour la relance économique

Le Fonds monétaire international (FMI) vient d'accorder une aide financière de 312 millions de dollars au Tchad. Ce pays d'Afrique centrale est confronté à une situation économique difficile dans un contexte de chute drastique des prix du pétrole. Cette aide va permettre au pays d'améliorer ses recettes publiques et d'accélérer la diversification de son économie.

Après le Cameroun et le Gabon, c'est autour du Tchad de bénéficier des accords du Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre de la Facilité élargie de crédit. Le pays vient de se voir approuver un accord portant sur l'octroi d'une enveloppe de 312 millions de dollars. Ces accords sont justifiés par la situation économique et sécuritaire actuelle que traverse le Tchad.

Le Tchad connaît une chute de plus de 50% de ses revenus pétroliers et un secteur agropastoral en crise. En cause l'instabilité sécuritaire et la grande dépendance de l'économie des deux secteurs. « Les performances macroéconomiques et financières du Tchad se sont considérablement détériorées au cours des deux dernières années, à cause du contexte marqué par la baisse des prix du pétrole, la situation sécuritaire régionale tendue et le lourd fardeau de la dette commerciale extérieure », a expliqué le directeur général adjoint du FMI, David Lipton.

Les fonds accordés serviront à l'amélioration de la gestion économique du pays en vue d'augmenter les recettes publiques, et le renforcement du processus mis en place par le gouvernement tchadien pour la diversification de l'économie, une des recommandations fortes du FMI.

Le Tchad est le 3ème pays pétrolier de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cémac), il suit le Cameroun qui a bénéficié de 666 millions de dollars et le Gabon 642 millions de dollars, en l'espace seulement de quelques jours.

Comme toujours, ce prêt est suivi des recommandations du FMI comme « une meilleure gestion de la dette, des investissements et la diversification totale de l'économie ».