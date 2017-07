Afrique: Union africaine - Une Camerounaise aux ressources humaines

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a… Plus »

Diplômée de littérature anglaise, maître de conférences des universités, elle occupait depuis 2015 et jusqu'à son élection de ce 30 juin 2017, les fonctions de vice-recteur à l'université de Bamenda, chargée de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le monde des affaires.

L'élection de Madame Sarah Mbi Enow Anyang Agbor au sein de l'organe exécutif de l'Union africaine marque le retour du Cameroun au sein de cette instance, six ans après le décès en cours de mandat de Madame Elisabeth Tankeu, qui occupait les fonctions de commissaire au Commerce et à l'Industrie.

Le ministre des Relations extérieures à l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale de l'élection, ce 30 juin 2017 à Addis Abeba en Ethiopie, de Madame Sarah Mbi Enow Anyang Agbor, au poste de commissaire chargée des Ressources humaines, des Sciences et Technologies à la Commission de l'Union africaine.

