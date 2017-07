Cameroun: Les résultats de l'autopsie du corps de Mgr Bala critiquées

La conférence épiscopale n'a toujours pas reçu de copie du rapport d'autopsie et attend des explications officielles. Et certains critiquent déjà les conclusions du procureur.

Contrairement à ce que dit le procureur, qui assure n'avoir relevé « aucune trace de violence », cette source au sein de l'Eglise rapporte que les premières conclusions étaient bien différentes. Qu'elles faisaient état de multiples fractures aux jambes et aux bras, d'une blessure au front et de traces d'électrocution au niveau du sexe.

Les conclusions sont claires : « La noyade est la cause la plus probable du décès de l'évêque », indique le communiqué.

Après plus d'un mois d'incertitude, le procureur a enfin présenté les conclusions de l'autopsie mardi dans un communiqué lu à la radio mardi. Une série d'expertises ont été pratiquées sur le cadavre de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, les 2 et 22 juin, par des médecins camerounais, a-t-il expliqué. Précisant qu'il avait fait ensuite appel à des experts d'Interpol pour participer aux examens médico-légaux. Sont donc arrivés le 29 juin dernier deux médecins légistes, dont l'un directeur de médecine légale de Berlin.

Plus d'un mois après la mort mystérieuse d'un évêque au Cameroun le 2 juin, le procureur a annoncé mardi 4 juillet les résultats de l'autopsie. Le corps de Jean-Marie Benoît Bala avait été retrouvé dans une rivière dans le centre du pays, grâce à une étrange note laissée dans sa voiture, disant : «Je suis dans l'eau.» L'enquête se poursuit, mais selon le procureur, la cause la plus probable du décès est la noyade. Mais cette conclusion est déjà remise en cause par l'Eglise catholique.

