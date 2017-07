Congo-Kinshasa: Des ONG dénoncent la lenteur de la mobilisation humanitaire au Kasaï

Les Nations unies et la communauté internationale ne laisseront pas impuni l'assassinat dans le Kasaï de… Plus »

Les Nations unies de leur côté confirment que l'aide tarde à venir. En cause, selon eux, la difficulté de mobiliser les bailleurs de fonds internationaux. Sur les 64 millions de dollars demandés fin avril pour le Kasaï, moins de 10% ont été reçus, soit six millions de dollars. Une somme insuffisante, selon Ocha pour pouvoir venir en aide au Kasaï.

« On continue de nous annoncer que l'aide va venir, explique le secrétaire exécutif Albert Kyungu. On a vu Ocha, la FAO et le PAM. Ils confirment que le compte n'y est pas. Pendant ce temps, en face l'Etat promet qu'il va appuyer la grande saison agricole en août pour semer. Nous pensons que ce n'est pas comme ça qu'ils doivent le faire. Il y a vraiment un besoin d'aide alimentaire d'urgence. Il y a des coins où c'est vraiment la grande désolation. »

Mais si tout le monde s'accorde sur le constat et la gravité de la situation, le secrétaire exécutif du Conseil régional des organisations non gouvernementales au Kasaï occidental s'étonne de la lenteur de la réponse.

