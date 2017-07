Mauritanie: Un nouveau front contre le référendum constitutionnel

Après plusieurs réunions, toutes ces structures se sont accordées sur l'importance de s'unir pour plus de visibilité. Et sur la nécessité de mener une campagne active de protestation qui reste encore à préciser.

On trouve dans ce nouveau front, la coalition de l'opposition du Front national pour la démocratie et l'unité (FNDU), d'autres partis tels que le Rassemblement des forces démocratiques (RFD) et Sawab, mais aussi plusieurs mouvements comme l'organisation de lutte contre l'esclavage IRA, ou les jeunes de Touche pas à ma Constitution.

Après plusieurs jours de tractations, plusieurs partis et organisations de la société civile ont décidé de se regrouper, ponctuellement, pour mener une campagne active contre la révision constitutionnelle qui sera soumise au vote des Mauritaniens. Une réforme qui prévoit en particulier la suppression du Sénat et de la Haute Cour de justice ainsi qu'un changement de drapeau. Un texte refusé par les sénateurs d'où le choix du président de passer par la voie référendaire.

