Madagascar: Lutte contre la corruption - Peut mieux faire selon le BIANCO

Objectif fixé par le BIANCO : l'éradication de la corruption à Madagascar à l'horizon 2025. Une condition indispensable pour permettre le développement économique, social et environnemental du pays. L'ONG Transparency International classe d'ailleurs la Grande île parmi les pays les plus corrompus au monde (au 145e rang sur 176).

Recensement des déclarations de patrimoines des élus, affaires de trafic de ressources naturelles, de détournement de fonds, lutte contre la corruption dans le secteur public et privé ... la tâche de cette structure indépendante est immense. Et ce d'autant plus que la corruption est présente à tous les niveaux à Madagascar. Malgré la mise en place de différentes stratégies de lutte contre la corruption, celle-ci continue de progresser.--

