Togo: Vers la fin des souffrances pour usagers et populations riveraines ?

Que de souffrance pour la réhabilitation de la Nationale N-34. Après les multiples annonces qui n'ont pas jusqu'alors été suivies d'effets concrets sur le terrain, que ce soit du Premier ministre Komi Klassou qui est allé en décembre 2016 jusqu'à donner un délai de 30 mois à l'entreprise chinoise qui a pris la relève de CECO BTP, ou encore le ministre Ninsao Gnofam, qui a fait des promesses jamais tenues aux députés, c'est encore ce dernier qui vient annoncer la reprise.

Selon un communiqué qu'il a rendu public, celui-ci informe que les travaux de réhabilitation de cette route reprennent effectivement à compter de cette semaine. Il avertit dans la foulée que « le trafic sera perturbé à certains endroits de cette route à compter du mardi 4 juillet 2017. Pendant toute la période des travaux, les usagers sont priés de respecter tous les panneaux de signalisation et les itinéraires prévus à cet effet ». Il appelle dès lors les usagers de la route et les riverains de cette route à plus de prudence.

Ces travaux démarrés depuis janvier 2014 par CECO BTP, ont connu un arrêt brusque, amenant la presse à fouiner pour en conclure finalement à un détournement des fonds destinés au travaux. Contre ces conclusions des investigations.journalistiques, le ministre Gnofam a défendu devant les députés cet arrêt des travaux par le fait qu'une partie des 26 des 37 milliards débloqués en vue de son exécution ont été dépensés par l'entreprise précité pour s'équiper.

Il avait aussi mis en avant au même moment, sans trop convaincre, des problèmes techniques tels que le non déplacement des réseaux de Télécommunication, de la Régie des eaux et de la CEET. La suite c'est que jamais les travaux ne connaitront pas d'évolution jusqu'à ce que le groupe CECO BTP ne soit déchu et les travaux finalement confiés à l'entreprise chinoise "China Road and Bridge Corporation".

Avec cette annonce de reprise, on attend de voir si cette fois serait la bonne pour le bonheur des populations et autres riverains qui n'ont que trop siuffert des affres imposés par la non poursuite des ces travaux de réhabilitation de la route Lomé-Vogan-Anfoin.

