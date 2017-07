Sénégal: Pénurie d'eau à Dakar - Deux forages annoncés aux Parcelles assainies

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a sillonné, hier, quelques quartiers des Parcelles assainies confrontés à un problème d'approvisionnement en eau potable. Cette visite s'est terminée par une rencontre d'échanges et d'informations au cours de laquelle il a annoncé la réalisation de deux forages dans cette localité.

Depuis quelques jours, de nombreux quartiers de Dakar sont confrontés à une pénurie d'eau potable. Devant la complainte des populations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, accompagné par le directeur général de la Sde, Abdoul Baal, s'est rendu sur le terrain pour échanger avec elles et leur faire part des solutions envisagées dans l'immédiat, dans le court et moyen termes, par le gouvernement pour résorber le déficit.

La première étape de cette visite de terrain a été Hlm Grand-Yoff où un forage d'une capacité de 150 m3 est fonctionnel depuis le mois de mars. Située en bordure de la route de l'aéroport, en face du Village des arts, cette infrastructure hydraulique a permis d'alimenter correctement ledit quartier, les Cités Mixta et Damel et une partie du quartier d'Unité 26. « Nous avons vécu 5 ans de calvaire, de souffrance, à cause du manque d'eau. Mais, depuis trois mois, nous en avons en abondance grâce à ce forage. Maintenant il faut nous assurer la disponibilité continue de l'eau », a confié Mme Aïda Guidaud de la Cité Mixta.

Le délégué de la Cité Damel voisine, Gadd Diop, a embouché la même trompette. « Il a fallu faire des sit-in et arborer des brassards rouges pour que notre cité ait de l'eau même si, ces derniers jours, nous avons connu une pénurie. Nous espérons que c'est juste passager », a soutenu le notable.

A l'Unité 26, les populations ont vécu et continuent de vivre des situations difficiles du fait du manque criant d'eau dans cette localité. Ici, l'eau de robinet ne coule que durant une partie de la journée. Les seules sources d'eau permanentes restent les pompes souterraines avec tous les risques qu'elles charrient. Le manque d'eau, c'est également le quotidien des habitants des Hlm Grand-Médine situés à quelques encablures de là. Par la voix du délégué de quartier, Thié Yacine Fall, ils ont fait part au ministre de leur galère. « Il faut que la Sde respecte le contrat qu'il a signé avec nous. Quand nous ne payons pas les factures, elle n'hésite pas à nous couper l'eau. Donc, elle doit tout faire pour respecter sa part du contrat. C'est le minimum. Nous n'avons de l'eau qu'entre 21 heures et 9 heures. C'est intenable. Il faut trouver au plus vite des solutions », a-t-il martelé.

Echanges francs et sincères

Des solutions, c'est de cela que Mansour Faye est venu discuter avec les populations victimes des coupures d'eau. En effet, après cette petite visite de terrain qui l'a également conduit à la Cité Soprim, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rencontré l'ensemble des délégués de quartier et des associations de jeunes et de femmes de la commune des Parcelles assainies dans la salle de délibération de la mairie. Cela, en présence du maire Moussa Sy qui s'est félicité de l'initiative du ministre d'aller rencontrer les populations pour des échanges francs et sincères.

Après avoir listé les maux de la commune en matière d'eau et d'assainissement, l'édile des Parcelles assainies a assuré à Mansour Faye de la disponibilité de la municipalité à travailler de concert avec ses services pour trouver des solutions durables et pérennes aux problèmes récurrents identifiés. « Nous sommes des agents de la République, nous devons donc travailler la main dans la main pour le bien de nos populations. Les solutions ne viendront que si nous travaillons de manière collégiale », a déclaré Moussa Sy.

Après la diffusion d'un film sur le processus de production et de distribution de l'eau de Keur Momar Sarr à Dakar, des prises de paroles de différents délégués de quartiers s'en sont suivies, permettant au ministre de revenir largement sur les raisons de la perturbation sur l'approvisionnement en eau potable de Dakar, notamment aux Parcelles assainies, localité qui a la particularité de se situer au bout des réseaux d'alimentation.

Sur les solutions, Mansour Faye a fait savoir que, dans le cadre des Programmes d'urgence 2012-2016, le gouvernement a déjà investi 13 milliards de FCfa pour l'alimentation en eau de la capitale. Pour les Parcelles assainies, il est prévu, comme mesure immédiate, la réalisation de deux forages et d'autres infrastructures hydrauliques pour un budget de 1,5 milliard de FCfa. Sur ce, il a donné l'assurance que les travaux vont démarrer bientôt et prendront au moins un mois. En ce qui concerne le Programme d'urgence intermédiaire qui court jusqu'en 2018, il est doté d'un budget de 22 milliards de FCfa pour la réalisation de dix forages.

Il y a aussi la troisième usine de Keur Momar Sarr (Kms3) avec ses 200.000 m3/jour. Elle sera mise en service en 2020. Sans compter l'usine de dessalement des Mamelles dont les études sont terminées et qui injectera 50.000 m3/jour extensible à 100.000 m3/jour dans le réseau. « L'ensemble de ces projets qui vont permettre à Dakar d'avoir 350.000 m3/jour de plus vont nous coûter 450 milliards de FCfa », a déclaré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.