Sénégal: Baccalaureat général 2017 - Début des épreuves aujourd'hui pour 147.597 candidats

Les 147.597 candidats au baccalauréat général sont appelés, à partir d'aujourd'hui, à composer pour la suite de cet examen afin d'obtenir le premier diplôme universitaire. Après l'anticipée de philosophie qui s'est tenue le 7 juin dernier, ces candidats vont reprendre le chemin des centre d'examens. Sur les chiffres du baccalauréat général 2017, fournis par l'Office du bac, la région de Dakar représente 30,7% des inscrits contre 29,6% en 2016, 31,0% en 2015 et 35,4% en 2013. Sur la répartition des séries, la prédominance de celles dites littéraires est toujours en vigueur avec un pourcentage de 79,4%.

La série S1 (mathématiques et sciences physiques) n'enregistre que 586 candidats sur l'étendue du territoire, soit 0,39% du total des inscrits et 2,11 % de l'effectif des séries S et T. Celle S1A (mathématiques et sciences physiques, option franco arabe) enregistre, pour la troisième fois, trois candidats. La série S3 (mathématiques et techniques) n'enregistre, elle, que 49 candidats sur l'étendue du territoire, soit 0,03% du total des inscrits et 0,2% de l'effectif des séries S et T.