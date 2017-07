Cote d'Ivoire: Les divisions se creusent dans les rangs du parti présidentiel

« Le parti unifié reste un objectif devant constituer un socle, dit-il. Mais vous savez, le RDR en l'état est le premier parti politique, tant par sa représentativité à l'Assemblée, au niveau des municipales, et son score aux présidentielles de 2010 qui reste toujours la référence. Le RDR est donc le premier parti et le RDR se veut le fer-de-lance dans le parti unifié. »

Même si le PDCI, parti allié, affiche sa ferme volonté de concourir et de présenter un candidat en 2020, pour Adama Bictogo, secrétaire général adjoint du RDR, l'alliance et le parti unifié ne sont pas enterrés.

En Côte d'Ivoire, le parti présidentiel, le Rassemblement des Républicains, a tenu un bureau politique ce mardi 4 juillet. Au programme: recadrer les militants, remettre le parti en ordre de bataille et surtout évacuer la question de l'alternance pour l'élection présidentielle de 2020. Alors que les rivalités sont fortes en interne, il y a quelques semaines, le parti allié au sein de la coalition au pouvoir, le PDCI, affirmait qu'il aurait bel et bien un candidat pour la prochaine présidentielle.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

