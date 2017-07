Congo-Kinshasa: Chico Mukeba remplace Florent Ibenge, Mputu de retour

Photo: Christian Mulumba

Les Léopards de la RDC pendant leur entraînement

Sélectionneur national des Leopards A et A' et entraineur de l'AS Vita Club, Florent Ibenge se voit décharger de l'une de ses responsabilités. le technicien congolais n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale locale, les Léopards A'.

Ibenge a été remplacé par Jean-David Mukeba Katotolo dit « Chico », a annoncé la Fecofa (Fédération congolaise de football). Le nouveau sélectionneur, qui entraine actuellement Sa Majesté Sanga Balende, occupait les fonctions d'adjoint lors du sacre des Léopards au CHAN 2016 au Rwanda.

Il s'est déjà mis au travail en dévoilant une présélection de 34 joueurs en vue de la préparation de la RD Congo pour les éliminatoires du CHAN 2018 en août face au Congo. On note le retour de Trésor Mputu en sélection.

Gardiens

MATAMPI VUMI Ley (TP Mazembe) MABULU KINKELA Dilma (DCMP) KALAMBAY KATEMBWE Auguy (SM Sanga Balende) LAWU Charles (CS Don Bosco)

Défenseurs

BOMPUNGA BOTULI Padoue (AS V.Club) KAYEMBE NDOTONI Christian (DCMP) SAFARI DUNIA (OC Bukavu-Dawa) BANGALA LITOMBO Yannick (AS V.Club) MONDEKO Kevin (TP Mazembe) ISSAMA MPEKO Djo (TP Mazembe) AMALE MUKOKO (DCMP) NGONDA MUZINGA Glody (AS V.Club) NGIMBI MAMPANGU Christian (FC Renaissance) DJUMA SHABANI (FC Renaissance) BUKASA KALAMBAY Yvon (SM Sanga Balende)

Milieux

MIKA MICHE-MICHE (TP Mazembe) GIKANJI DOXA-DOXA (DCMP) MUNGANGA OMBA Nelson (AS V.Club) MAZEVIKO Joël (CS Don Bosco) KAZADI OKITO (FC Renaissance) KABANGU Olivier (OC Muungano) MPUTU MABI Trésor (TP Mazembe) TULENGI SINDANI Ricky (DCMP) LUSIELA MANDE (SM Sanga Balende)

Attaquants

BEN MALANGO (TP Mazembe) MAKUSU MUNDELE (DCMP) VINI BONGONGA (DCMP) MUZUNGU Chadrack (AS V.Club) MWINI MBUMBU (CS Don Bosco) MUKOKO BATEZADIO (AS V.Club) KAZADI KASENGU (DCMP) MESCHAK ELIA (TP Mazembe) MOMBO LUSALA Zacharia (FC MK) MULOKO Jésus (FC Renaissance)