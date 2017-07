Congo-Kinshasa: Léopards Chan - Chico Mukeba prend la place de Florent Ibenge !

Sélectionneur national des Leopards A et A' et entraineur de l'AS Vita Club, Florent Ibenge se voit… Plus »

Par ailleurs, il faut préciser que Florent Ibenge n'a cédé que la direction de l'équipe nationale locale, il reste sélectionneur principal des Léopards seniors. Hyper-chargé depuis bientôt 4 ans, avec notamment deux équipes nationales à sa charge et son Vclub à plusieurs fronts, Ibenge a commencé depuis un certain temps à accuser le coup, qui serait dû, à notre avis, par l'accumulation des charges. A un mois du match important contre la Tunisie comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, la Fecofa a bien fait de le décharger de l'équipe nationale locale, dont les deux matches : RDC-Congo ; RDC-Tunisie n'ont un écart que de quelques jours.

Parmi les 34 joueurs présélectionnés, l'on note le retour de Trésor Mputu Mabi, qui retrouve petit-à-petit ses repères d'un vrai renard de surface, au Tout-Puissant Mazembe. Chico Mukeba qui n'est pas né de la dernière pluie a, sur sa liste, collectionné presque tous les vainqueurs du Chan Rwanda 2016, dont lui-même, parce qu'il était à l'époque, l'adjoint de Florent Ibenge. Chico Mukeba, c'est lui l'actuel entraîneur de Sa Majesté Sanga Balende. La Fecofa doit avoir fait un bon choix. Mukeba sera secondé par Jean-Pierre Raoul Shungu, et Papy Kimoto comme préparateur physique. Son entraîneur des gardiens s'appelle Paulin Tokala. La confrontation RDC-Congo Brazzaville se joue le week-end du 11, 12 et 13 août à l'extérieur, et le retour une semaine plus tard à Kinshasa.

