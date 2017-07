Sénégal: La LPSD va rendre "plus efficace" l'administration publique (ministre)

Le représentant du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, Pierre Faye a de son côté insisté sur la nécessité de "contribuer au développement d'une administration vecteur de compétitivité et de performance de l'action publique à l'horizon 2021".

Pour sa part, Alberto Virella, ambassadeur de l'Espagne au Sénégal, et représentant des Partenaires techniques et financiers(PTF), a souligné "l'importance de la formation des agents de l'Etat pour une efficacité dans la gestion publique".

Elle a ajouté que la "LPSD permet un partage de la vision, de la mission, des objectifs et des activités de son secteur, la définition commune de la stratégie d'accomplissement de notre mission, une meilleure clarté sur ce qui doit se faire et de quelle manière".

Dakar — La Lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) va permettre "la mise en place d'une administration plus efficace dans son action", a déclaré, mardi, la ministre de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du service public, Viviane Laure Elisabeth Bampassy.

