Soudan: CPI - Décision jeudi sur le refus de Pretoria d'arrêter le président Omar el-Béchir

A l'instar de certains pays africains, l'Afrique du Sud tient également à quitter la CPI. Et pas plus longtemps que la semaine dernière, le président Jacob Zuma a réitéré ses intentions de Pretoria, assurant être en train de « modifier les problèmes de procédure »

Visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009 et 2010, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, Omar el-Béchir continue de voyager sans être inquiété, même si ses déplacements sont réduits. Khartoum vient d'ailleurs d'annoncer qu'il est attendu en août à Moscou par son homologue russe Vladimir Poutine dont le pays a fait savoir en novembre son intention de retirer sa signature du Statut de Rome, traité fondateur de la CPI.

« Il n'est et n'était pas du devoir de l'Afrique du Sud, aux termes du droit international, d'arrêter le chef d'un Etat non membre de la Cour comme Omar el-Béchir », ont rétorqué les avocats de Pretoria.

« La décision est fondamentale pour l'exécution future » des demandes de la CPI, a affirmé Carsten Stahn, professeur de droit international en criminologie à l'université de Leiden. « Il est possible, et c'est ce que beaucoup espèrent, que la décision témoigne d'un certain degré de compréhension et peut-être d'indulgence envers l'Afrique du Sud et suggère que le débat se poursuive en chambre d'appel », a-t-il ajouté.

Le verdict qui sera rendu par la Cour pénale internationale(CPI) concernant la violation ou non des lois internationales par l'Afrique du Sud pour avoir refusé d'arrêter sur son sol en 2015 le président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi de génocide, devrait servir à l'avenir de coopération entre les Etats et la Cour

