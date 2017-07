Congo-Brazzaville: 53e Coupe du Congo de football - Coup d'envoi de la phase finale à Kindu

En deuxième rencontre le 4 juillet, le club local d'AS Maniema Union s'est opposé à l'AS Vutuka de Kikwit. Maniema Union a obtenu son ticket pour la phase finale en battant FC Kasindi (2-0) et AS Maika (3-2). Vutuka s'est qualifié dans la suite de Rangers de Kinshasa. Le 5 juillet dans le groupe B des clubs issus du championnat national de football organisé par la Ligue nationale de football, le FC MK de Kinshasa s'expliquera avec le FC Lupopo de Lubumbashi en première rencontre au stade Joseph Kabila Kabanga. En deuxième confrontation, le Racing Club de Kinshasa (RCK) joue contre l'AS Dauphin Noir de Goma. L'on rappelle que le vainqueur de la 53e Coupe du Congo succédera au FC Renaissance du Congo et se qualifiera pour la Coupe de la Confédération 2018.

Deux affiches sont retenues pour l'ouverture de cette compétition nationale du ballon rond. L'US Panda de Likasi a été aux prises avec l'AC Rangers de Kinshasa dans le groupe A composé des équipes provenant des ligues provinciales de football. Panda s'était qualifié à ce niveau du tournoi après avoir éliminé AS Malole de Kananga (4-0, 4-0), alors que Rangers a sorti de son chemin DCMP de Bumba (3-0) et FC Renaissance de Kasangulu dans la province du Kongo Central (2-1), avant de battre Vutuka (2-1).

