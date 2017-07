Congo-Brazzaville: BEAC - Le nouveau directeur national installé dans ses fonctions

Nommé le 19 décembre 2016, Michel Dzombala a été installé officiellement dans ses fonctions de directeur national, ce mardi 4 juillet à Brazzaville. Cette intronisation intervient à un moment où la situation économique et financière locale reste tributaire de la crise financière mondiale.

Le nouveau directeur national est désormais la nouvelle cheville ouvrière du Congo pour la mise œuvre des réformes en vue, dont le renforcement de l'efficacité de la politique monétaire, l'amélioration de la gestion quantitative et qualitative des signes monétaires, la consolidation des systèmes de paiement et de règlement, etc.

Agé de 54 ans et cadre de la Banque des Etats de l'Afrique centrale depuis près de 28 ans, Michel Dzombala connait les rouages de la BEAC et la politique monétaire et financière de la sous- région Afrique centrale.

A partir de 2005, il a occupé successivement des postes de responsabilité au sein de la Banque centrale, tels que directeur adjoint de l'informatique, directeur central de l'investissement, du patrimoine et de la gestion, directeur des systèmes et moyens de paiement, avant d'être nommé à ce poste.

« Il s'agit d'une lourde tâche qui va peser sur mon épaule à un moment où notre pays le Congo traverse une situation économique difficile. Le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso a besoin de compétences capables de l'aider dans la réalisation de sa vision de développement et dans la relance de l'économie nationale », admet Michel Dzombala.

Ce dernier peut compter sur le soutien des autorités congolaises réaffirmées par le ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, Calixte Nganongo, dans son discours d'intronisation. Il bénéficie du soutien de ses collègues de la Banque centrale, en témoignent les vœux de succès exprimés par le gouverneur de la BEAC.