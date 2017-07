Congo-Brazzaville: Enseignement professionnel - De nombreux apprenants affrontent les examens de sortie

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, a lancé les épreuves écrites le 4 juillet au lycée technique commercial 1er mai de Brazzaville

Après neuf mois de scolarité sans perturbation majeure, les élèves ayant satisfait depuis deux ans aux différents concours d'entrée dans les établissements professionnels passent actuellement leurs examens de sortie. Ils sont nombreux dans plusieurs grandes villes du pays dont Brazzaville, Pointe-Noire, Owando et Kinkala. À Brazzaville, les apprenants sont répartis dans deux centres à savoir le lycée technique commercial 1er mai et l'Institut des jeunes sourds.

Les établissements concernés sont l'Ecole normale des instituteurs (Eni) ; l'Ecole paramédicale (EPM) ; l'Ecole nationale moyenne d'administration (Enma) ; l'Ecole nationale des beaux-arts (Enba). S'agissant de l'Eni, neuf matières sont retenues ; l'Enba (Arts plastiques et musique) ; l'Enma (administration générale, administration scolaire et administration du travail ; journalisme, justice, diplomatie, carrières financières (budget, impôts, Douane, Trésor). Quant à l'EPM, les apprenants sont formés par niveau. En effet, au niveau 1 il y a l'assistanat ; niveau 2 : infirmier d'Etat, sage-femme, technicien qualifié de laboratoire, préparateur en pharmacie, assistants sociaux ; niveau C agent technique de santé, assistants sociaux, technicien auxiliaire de laboratoire. Les diplômes délivrés à la fin étant, entre autres, le Certificat de fin d'études des écoles normales (Cfeen) pour l'Eni, le Diplôme d'Etat des carrières de la santé et le Diplôme des carrières administratives et financières (Dcaf).

Les épreuves écrites et pratiques se déroulent du 4 au 7 juillet tandis que les épreuves orales interviendront à partir du 8 juillet prochain. Espérant que les résultats seront largement positifs, le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a attiré l'attention des chefs de centres pour que la rigueur constatée lors de la surveillance des épreuves du baccalauréat, du Brevet d'études professionnelles et du Brevet d'études techniques soit observée dans le cadre des examens professionnels. « Ce sont des gens qui ont étudié et qui doivent demain occuper des postes aussi bien au niveau de la santé que d'autres administrations. Il faudrait que les diplômes que nous allons servir soient de qualité et véritablement mérités », a insisté le ministre en charge de l'enseignement professionnel.

Se félicitant de la bonne organisation, il a encouragé les différents acteurs ayant œuvré pour cela. Interpellé sur le cas du département du Pool, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a rassuré que toutes les dispositions ont été prises et les examens se déroulent à Kinkala, chef-lieu sans souci majeur.