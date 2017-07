Afrique: Les agences de presse appelées à s'adapter à de nouvelles cibles

L'APS et l'AIP ont ainsi l'opportunité de s'ouvrir de nouveaux espaces de coopération pour une plus grande reprise de leurs dépêches.

Pour lui, les médias en ligne et les réseaux sociaux représentent un nouveau créneau dont la prise en compte des besoins peut amener les sites des agences de presse à être un peu plus attractifs.

De son point de vue, face à cette "révolution digitale" qui s'opère, les agences de presse doivent revoir leurs plateformes et les adapter à l'évolution technologique et à la nature de leurs nouveaux cibles, de nouveaux acteurs qui surgissent dans le domaine des médias.

Agadir (Maroc) — Agadir (Maroc), 4 juil (APS) - Les agences de presse doivent travailler à améliorer leurs contenus en les adaptant à de nouvelles cibles et à leurs besoins en information, pour mieux faire face à la concurrence des réseaux sociaux qui peuvent représenter "une menace" pour leur activité ou de "nouveaux défis", ont soutenu des responsables de médias et des experts.

