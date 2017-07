Sénégal: Coupe de la Ligue - Le Stade de Mbour veut inscrire son nom au palmarès

"Ce sera une belle fête du football national. On fera tout pour que soit couronnée notre équipe", a assuré M. Guèye, promettant au public et à l'US Ouakam le "fair-play" des Mbourois.

Selon lui, le Stade de Mbour doit pousser plus loin ce dynamisme des clubs de la ville. "Tout doit être fait pour faire du département la destination phare du football national. Et je peux vous assurer que les préparatifs ont déjà commencé", a-t-il souligné.

"Nous sommes en train de réussir une belle année sportive. Et ce serait formidable qu'elle soit couronnée par un succès du club fanion de la ville", a-t-il affirmé, soulignant qu'il y a de "l'effervescence", à Mbour, pour la finale du 15 juillet, entre le Stade de Mbour et l'US Ouakam.

