Burkina Faso: Affaire Moussa Koanda # Kanis - Touba ... prêche pour la paix des braves

En tout cas, pour le coordonnateur général du Touba, un compromis devrait être trouvé au plus tôt pour éviter que les petits commerçants comme eux, qui ont des difficultés pour tirer leur épingle du jeu, ne disparaissent comme les herbes dans un champ de bataille d'éléphants. Et d'en appeler au concours de toutes les bonnes volontés pour la recherche de solution à cet imbroglio qui dépasse le cadre des deux protagonistes. Sera-t-il seulement entendu au point où en seraient les choses ?

Certes l'affaire est entre les mains de la gendarmerie mais, pour notre hôte, dont on pourrait se demander pour qui il roule, il n'est pas encore tard pour tenter la conciliation. Et de regretter que le problème soit déporté au-delà de nos frontières avec la probable venue de la Côte d'Ivoire de gens comme témoins (NDLR : A ce sujet, rappelons que dans l'accusation de tentative d'assassinat imputée à Moussa Koanda sur la personne de Kanis, les commis au crime auraient séjourné en ces lieux pour reconnaissance du terrain selon certaines sources).

S'il est difficile de prévoir l'issue de ce bras de fer mortel, tant il est cousu de non-dits, une certitude est là : le tissu économique de notre pays en sentira les à-coups, parce que les deux en sont des pachydermes. Et c'est pour en appeler à la hauteur de vue des uns et des autres que cet opérateur économique embryonnaire, Adams Richard Silga, par ailleurs artiste musicien et coordonnateur général de l'Association TOUBA (Association Tous unis pour un Burkina apaisé), a rendu visite à notre rédaction, le lundi 03 juillet.

S'il est un dossier qui défraie la chronique ces derniers temps et prend une envergure transnationale, c'est bien celui qui met en jeu les deux hommes d'affaires, Inoussa Kanazoé dit Kanis et Moussa Koanda, hier confidents mais devenus de nos jours ennemis qui se combattent à mort.

