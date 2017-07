Burkina Faso: Assemblée nationale - Coup de maillet pour redémarrer la Haute Cour

Désormais la Haute Cour de justice comprend une commission d'instruction, une chambre de contrôle de l'instruction, une chambre de première instance et surtout une chambre d'appel. Le principe de double degré de juridiction ainsi que la constitution de parties civiles sont instaurés. Ce sont les principales modifications actées, le 4 juillet 2017, par le Parlement au cours de la dernière audience de sa session extraordinaire.

C'est sous une pluie battante que les députés se sont retrouvés pour la dernière audience de la session extraordinaire du Parlement, ouverte le 20 juin dernier. Dame Nature semble avoir apporté son suffrage à l'ambiance du jour, bon enfant et qui tranche avec celle de la veille où des députés de l'opposition, à l'exception de deux de leurs, ont quitté l'hémicycle pour protester contre le vote de la loi portant allégement des conditions d'exécution du programme de projets partenariat public/privé. Etaient à l'ordre du jour deux projets de loi, tous du domaine de la justice: l'un portant sur la modification de la loi organique de la Haute Cour de justice et l'autre sur le tribunal militaire.

En rappel, le premier projet fait suite à la décision du Conseil constitutionnel relative à l'anticonstitutionnalité des articles 21 et 33 et qui a entraîné du même coup la suspension du procès des anciens membres du gouvernement Tiao devant cette juridiction. La première innovation introduite par le gouvernement, c'est l'article 2 bis. En substance, il consacre la création de la Chambre d'appel, composée de neufs juges : six députés, trois magistrats de grade exceptionnel issus de la Cour de cassation, du conseil d'Etat ou de la Cour des Comptes nommés par le président de la Cour de cassation.

Elle est présidée par le juge magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. La deuxième porte sur l'article 21, selon lequel les ordonnances de la commission d'instruction sont susceptibles d'appel, conformément aux dispositions du code de procédure pénale relative à l'appel des ordonnances du juge d'instruction. Dans la même veine, l'article 33 souligne que les arrêts de la chambre de première instance sont susceptibles d'appel et que les recours en révision sont admis dans les conditions définies par la loi.

Enfin, l'article 25 répond aux doléances des victimes : la constitution de parties civiles est recevable devant la Haute Cour de justice pendant la phase d'instruction et devant la formation du jugement dans les formes prévues par le code de procédure pénale. La Haute Cour statue sur les demandes d'indemnisation pour préjudices ayant résulté des crimes ou délits poursuivis devant elle.

Députés-juges de côté !

A l'entame de l'audience, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a souligné qu'il faut la majorité absolue pour qualifier le vote et que les 12 députés membres de la Haute Cour ne peuvent prendre part à l'audience. 9 d'entre-eux qui étaient présents, dont le président, Mathieu B. Ouédraogo, ont ainsi dû quitter la salle. S'agissant des débats sur le sujet, tandis que certains, notamment la majorité, se sont félicités de la diligence du gouvernement qui permettra la reprise du procès, d'autres, en l'occurrence le CDP, n'ont pas manqué de s'inquiéter des erreurs qu'on pourrait commettre en tenant coûte que coûte à désigner des coupables. A ce propos, l'honorable Yaya Zoungrana de l'ex-parti au pouvoir s'est étonné que Bénéwendé Sankara, dans ses sorties médiatiques, laisse paraître son parti pris manifeste alors qu'il est le vice-président de la Haute Cour. C'est, entre autres, les raisons qui ont poussé les députés CDP à s'abstenir de voter la loi. Qu'à cela ne tienne, elle a été votée par 99 voix alors qu'il n'en fallait que 54 pour l'adopter. Notons que la possibilité pour l'accusé non comparant de se faire représenter par son conseil, qui est sur le projet de loi, a été finalement exclue.

"Il ne faudrait pas que les avocats reviennent dire que tel ou tel article est anticonstitutionnel puisque eux-mêmes ont été consultés", prévient Lomboza Coulibaly avant d'être recadré par l'occupant du perchoir : «Jusqu'à la fin des temps vous ne pourrez pas empêcher les avocats de faire leur travail ». S'agissant du deuxième dossier du jour, il introduit les changements suivants dans le code de justice militaire: prendre en compte le principe du double degré de juridiction dans la phase de jugement ; conférer le pouvoir de mise en mouvement de l'action publique au procureur militaire, expression qui remplace désormais celle de parquet près le tribunal militaire qui est essentiellement une juridiction pénale ; permettre la plainte avec constitution de partie civile.