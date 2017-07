Lors du «Dialogue démocratique sur les leçons apprises de la Transition et les perspectives de consolidation de la démocratie et des droits humains», hier 4 juillet 2017 à Ouagadougou, le ministre de la Fonction publique sous la Transition a fait un grand déballage. «La "transmission" a été dévoyée ; des OSC au lieu d'être un contre-pouvoir sont un agent de pouvoir et des journalistes affiliés à un parti que nous allons appeler parti "mouta-mouta », a énuméré le Pr Augustin Loada.

Quelles leçons tirées de la Transition ? C'est cette question qui a été posée à trois panelistes, à savoir le Pr Augustin Loada, Me Guy-Hervé Kam et le Dr Ra-Sablga Ouédraogo. La modération a été assurée par le ministre de la Communication, Rémis Fulguance Dandjinou. Le premier des panélistes cité a traité des « Leçons apprises de la Transition : réforme constitutionnelle, société civile et stabilité politique ». Sans ambages, l'universitaire a abordé le sujet en ces termes : «Si je me transpose dans le passé de deux ans, je constate que rien n'a changé. Il y a des invariants frappés par la violence dans les discours politiques ». Une entrée qui traduit le souvenir négatif que le Pr Loada a gardé de la Transition, lui qui a été ministre de la Fonction publique en son temps. « La "transmission" a été dévoyée », a-t-il affirmé avant de livrer son amertume. Il se videra de tout ce qui le tenaille. Et le morceau choisi pour commencer a été le Conseil national de la Transition (CNT). «Au niveau du parlement de la Transition, il y avait un groupe parlementaire, majoritairement des OSC affiliées à un parti politique, et le champagne aurait coulé le jour où une certaine loi a été votée. La société civile au lieu d'être un contre-pouvoir est devenue un agent de pouvoir ».

Deux années plus tard, Augustin Loada a pris la mesure de certaines choses qu'il n'avait pas perçues quand il était à la Fonction publique. « En tant que ministre, j'ai pu constater que certains se sont opposés à ce que la loi sur la dépolitisation de l'Administration publique soit adoptée ».

A cette occasion le constitutionnaliste volera dans les plumes d' hommes de médias. En effet, il a reproché à certains d'entre eux d'avoir été les lèches bottes d'un parti politique. «Il me semble aussi qu'il faut rappeler qu'au niveau des médias il y avait un réseau de journalistes affilié à un parti que nous allons appeler le parti du «mouta-mouta».

Selon lui, tout cela a eu pour conséquence une réforme constitutionnelle inaboutie sous la Transition parce qu'elle a été jugée illégitime pour le faire. «Il est extrêmement urgent de restaurer la crédibilité de la société civile», a dit le Pr Loada. L'une des revendications des insurgés des 30 et 31 octobre 2014 est une justice impartiale, débarrassée du joug des politiques.

Forte dose corporatiste dans les réformes judiciaires

Avant et après la chute de Blaise Compaoré, les justiciables n'avaient plus confiance à l'appareil judiciaire. C'est ainsi que les états généraux de la justice ont été organisés. C'est même aujourd'hui un cas d'école, car leur approche participative, selon Me Guy-Hervé Kam qui a traité du sujet, a permis de consulter l'ensemble des forces vives dont l'aboutissement est le Pacte national sur le renouveau de la Justice. Si la démarche a été exemplaire, son aboutissement souffre d'un hic : «Le bémol est qu'à l'arrivée, on a assisté à un processus corporatiste. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces réformes inscrites dans le Pacte, les syndicats de magistrats ont imposé leur point de vue sur l'interprétation. Finalement dans le statut des magistrats qui en est ressorti, même s'il reflète les tendances générales du Pacte, il y a une dose de corporatisme car tout ce qui n'est pas magistrat est écarté du contrôle du système judiciaire », a-t-il relevé. Après toutes ces insuffisances, des défis à relever, il y en a à revendre. Et pour le Dr Ra-Sablga Ouédraogo, le présimètre en est le cadre. «Le fait que le présimètre mette ensemble des organisations de la société civile pour suivre les politiques publiques sur plusieurs plans est une opportunité pour influencer ces politiques», a-t-il déclaré.