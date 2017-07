Maroc: Pour une exploitation optimale de la coopération maroco-vietnamienne

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a souligné, lundi à Rabat, la nécessité de tirer profit du potentiel de la coopération économique et commerciale qui s'offre au Maroc et au Vietnam, deux pays émergents.

Recevant le vice-président de l'Assemblée nationale et membre du comité central du Parti communiste du Vietnam, Phung Quoc Hien, en visite de travail au Maroc à la tête d'une délégation parlementaire, Habib El Malki a souligné que la présence du Maroc sur la scène continentale et son retour au sein de l'Union africaine (UA) constituent une occasion idoine pour créer des partenariats entre Rabat et Hanoï, dédiés au développement du continent africain, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les entretiens ont également porté sur les moyens de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays et des propositions pour le renforcement de la coopération maroco-vietnamienne dans les différents domaines d'intérêt commun, précise la même source.

Habib El Malki a, dans ce sens, indiqué que le renforcement des relations entre les deux institutions législatives constitue un pilier fondamental pour l'amélioration des relations entre le Maroc et le Vietnam dans tous les domaines, faisant savoir qu'une rencontre conjointe entre les groupes d'amitié parlementaire des deux pays sera programmée lors des mois prochains, en vue d'approfondir les entretiens autour des questions d'intérêt commun.

A cette occasion, il a exprimé l'estime dont jouit le Vietnam auprès du peuple marocain ainsi que son combat pour édifier son Etat unifié, saluant, à cet égard, la profondeur des relations historiques unissant les deux pays et la position du Vietnam en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume.

De son côté, Phung Quoc Hien s'est félicité des liens d'amitié unissant les deux pays, soulignant que le Vietnam considère le Maroc comme un partenaire distingué dans la région.

Il a, de même, mis en exergue la place importante dont jouit le Maroc au niveau international, tout en félicitant le Royaume pour son retour au sein de l'institution panafricaine.

Le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne a exprimé la volonté de son pays de renforcer ses relations avec le Maroc dans les domaines économique, touristique et financier, ainsi que dans l'agriculture et les énergies renouvelables, ajoutant que le Maroc a une expérience très importante dans ces domaines, en vue de créer des partenariats économiques triangulaires comprenant le Maroc, le Vietnam et le continent africain.

Il a, en outre, mis l'accent sur le rôle important des institutions législatives des deux pays pour accompagner les accords bilatéraux, soulignant la nécessité de la coordination entre les deux Parlements au niveau international à travers les organisations parlementaires internationales.