Congo-Brazzaville: Solidarité - Antoinette Sassou N'Guesso rencontre les pensionnaires de l'hospice de Mfilou

Plusieurs donateurs parmi lesquels des entreprises, diplomates, personnalités de haut rang et le président de la République, Denis Sassou N'Guesso ont pris part à cette soirée, qui avait pour objectif de lancer un appel à la solidarité et à la générosité afin de faire face à la détresse des personnes de 3ème âge, mais aussi des enfants et des femmes démunies.

A son arrivée, la présidente de la Fondation Congo Assistance a tout d'abord visité le champ des pensionnaires situé dans l'enceinte même de la Maison des séniors où ces derniers cultivent toutes sortes de produits maraichères (Patate douce, arachide, banane, ciboule, légume etc.), question de s'occuper pour chasser l'ennui. Pour montrer le travail de leur main à la première dame, ils lui ont offert une cuvette de papayes et un régime de banane qu'elle-même a arraché sous les applaudissements des personnes de troisième âge.

« On accompagne l'enfant qui nait d'attentions, on l'enveloppe d'amour. Cela devrait perdurer durant toute la vie, notamment à la fin, qui je pense n'est pas toujours facile à vivre », a-t-elle ajouté.

« Cette maison a été construite grâce aux donateurs que je remercie en passant. Je suis venue vous expliquer ce que nous faisons de votre argent. Je tenais à dire à toutes les personnes âgées que je les aime énormément. Je pense que chaque âge de la vie a son lot de bonheur et de misères, et que le remède magique c'est avant tout un amour inconditionnel pour les personnes, quelles qu'elles soient, affaiblies ou fortes, douces ou colériques, loquaces ou silencieuses », a indiqué l'épouse du chef de l'Etat.

