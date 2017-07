Congo-Brazzaville: Handball - Qualification de CTAHB au championnat national sous fond de deuil

C'est très difficile de digérer une telle epreuve. Il était notre unique ailier gauche, il faut adapter rapidement un joueur junior à sa place pour essayer de combler le vide qu'il a laissé à l'équipe. Nous nous inclinons devons cette réalité naturelle et nous jouerons à Oyo avec sa complicité», a dit l'un des joueurs. Soulignons que CTAHB évoluera dans la même groupe avec Caiman, Inter et l'AS Cheminots tandis que l'autre groupe est composé d'Étoile du Congo, Patronage, Munisport et Petro sport.

Cependant, conscient du grand défi qui les attend lors du 40e championnat national seniors A à Oyo, il compte sur tout son groupe pour essayer de titiller les grands clubs de handball congolais, à savoir Caiman, Patronage, Étoile du Congo, Interclub et Petro sport. De leur côté, ses coéquipiers entendent aussi honorer sa mémoire lors du championnat national. « Préfisl était le maître à jouer de notre équipe. Nous avons débuté le championnat à sept mais il nous a laissés six à la fin.

