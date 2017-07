Congo-Brazzaville: Boxe - Trois Congolais disputeront des ceintures continentales en version IBO

Après avoir longtemps évolué en amateur, Hurçus Samba, Kibongui Loukoji et Claude Loemba seront sur trois tableaux en vue de négocier la ceinture continentale en version IBO (International boxing organization).

Hurçus Samba affronte au mois d'août à Brazzaville un champion ghanéen tandis que ses coéquipiers Kibongui Loukoji et Claude Loemba combattront respectivement face à un Tanzanien et un Kenyan. Les enfants ont grandi. Ils veulent désormais voler de leurs propres ailes. Depuis près de deux ans, ces boxeurs ont disparu sur l'échiquier national pour réclamer mieux. Ils veulent désormais disputer des ceintures avec les grands champions du continent.

« Sur les rings locaux, on ne peut plus me voir. Parce que j'ai abandonné la boxe amateur pour embrasser une carrière professionnelle », a affirmé Hurçus Samba avant la clôture des 18e championnats d'Afrique de boxe que Brazzaville a abrité du 17 au 25 juin. Il a ajouté qu'il a déjà fait plus de sept combats à l'extérieur qui lui ont donné le goût de poursuivre sur cette lancée. « J'ai livré plus de sept combats. Dernièrement j'ai affronté le Champion transcontinental de la RDC, Matamba Debatch qui est aux Etats-Unis. Il m'avait battu aux points pendant tous les 10 rounds », a-t-il commenté.

Samba s'est rendu à Pointe-Noire en vue de mieux affûter ses armes pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. « Je rentre dans le bain de la préparation. Je vais à Pointe-Noire pour mieux me préparer. Mon objectif est de gagner cette ceinture. Je n'ai pas fait plus d'années dans la boxe amateur pour finir ma carrière bredouille. Je dois arracher la ceinture continentale pour que demain, je laisse l'héritage à d'autres générations ». Les autres boxeurs, a-t-il dit, travailleront sur place avec deux entraîneurs nationaux.

Présent près du ring lors des championnats africains, Hurçus Samba n'a pas manqué de commenter la prestation des boxeurs congolais dans ce tournoi qualificatif aux championnats du monde. « Le niveau de nos boxeurs est appréciable d'autant plus que pendant les jeux africains, nous avions gagné une médaille d'or et une de bronze. Aux championnats d'Afrique, nous avons eu une médaille d'or et trois médailles de bronze chez les messieurs. Tous ces s boxeurs qui évoluent au pays. La relève est assurée. Ils vont participer à la Coupe du monde et il y a du travail à faire », a-t-il souligné.