Congo-Brazzaville: 10e édition du festival Kimoko - Le théâtre à l'honneur

Le festival international des arts de la scène Kimoko a démarré le 4 juillet à l'Institut français du Congo (IFC). Et la 10e édition accorde une part belle au théâtre cette année, comme l'indique le thème : «Théâtre et puissance de conviction». Trois grands noms de la scène africaine seront présents à cet évènement qui sera clôturé, le 9 juillet, pour la première fois par un concert de musique.

Pour le lancement du festival, le public a eu droit au ballet théâtre avec la compagnie Afro ballet, la déclamation de textes dramatiques et une exposition-photos des dix éditions du festival faite par Tâ Mapako, jeune étudiante en photographie à l'école de Condé à Lyon en France.

Pendant six jours, les Ponténégrins vont se régaler avec le menu varié que propose ce grand rendez-vous culturel qui a su conquérir leurs cœurs. Celui-ci est composé, outre le théâtre, le ballet théâtre et la littérature, de conte, stand up, danse contemporaine et musique servis par des artistes nationaux et étrangers à l'IFC, au Centre culturel Jean-Baptiste-Loutard, à l'Espace du trentenaire et La Structure.

Pour marquer ses 10 ans d'existence le festival a invité trois grands noms de la scène africaine reconnus au niveau international. Il s'agit notamment du grand conteur Gabriel Kinza (France-Congo) qui présentera son spectacle de contes intitulé «Contes Kongo», les humoristes Valery Ndongo du Cameroun qui se produira avec la pièce «Je suis noir et je suis raciste» et le Gabonais Omar Defundu dans «Seul en scène».

À eux s'ajoutent en théâtre les compagnies congolaises Théâtre des coulisses (dans «Mond'iotisation»), Issima dans « La complainte d'Ewadi» et le théâtre à la carte dans un couple inquiétant. En danse contemporaine, il y a l'artiste Hippeur du Congo dans son spectacle «Chokobi show» et la compagnie camerounaise Conny Dzing dans «Olivier Ngoundé sur scène». Dans le programme figure aussi la suite de l'atelier de fabrication et de manipulation des marionnettes animé par Olivier Ngoudéle et les spectacles de ballet théâtre avec la compagnie Afro ballet et une surprise que les spectateurs découvriront sur la scène du festival.

En prélude à l'évènement, une conférence de presse a été animée le 1er juillet par Alphonse Nkala, directeur, et Jehf Biyeri, directeur artistique du festival. Celle-ci a été une occasion de faire un bilan des dix éditions du festival. Il en ressort qu'en 13 ans d'existence ( l'évènement a été créé en 2004), Kimoko qui a connu 3 ans de flottement après la première édition faute de soutien.

Ce festival, qui a déjà reçu de grands artistes comme Michel Bohiri et David Nundi, est l'un des rares qui promeut les arts de la scène en Afrique. Il s'est ouvert à l'international dès sa 4e édition et compte déjà près 300 spectacles donnés et 1000 représentations. «En 10 ans, nous avons pu conduire les gens à renouer avec le théâtre, cet art de formation, d'éducation et d'encadrement pour la vie. Nous avons fait de sorte que d'autres apprennent à le découvrir et à l'aimer.

La 10e édition devrait davantage permettre d'atteindre les objectifs du festival, ceux de la valorisation des arts de la scène qui tendent à disparaître de notre pays», a expliqué Alphonse Nkala. Il a, par ailleurs, confié que malgré le contexte économique caractérisé par une crise financière qui a occasionné la perte des sponsors et la baisse de la contribution de ceux qui continuent à soutenir le festival, comme Total E & P Congo et Congo terminal, son comité d'organisation a tenu à organiser sa 10e édition cette année. Évoquant le thème de ladite édition, le directeur de Kimoko a indiqué : «Théâtre et puissance de conviction parce que le théâtre c'est l'art le moins corrompu, c'est le reflet de la société, c'est la meilleure représentation de la vie.

C'est pourquoi il est considéré comme un art total. Par ce thème, nous voulons interpeller ceux qui la pratiquent, les inviter à plus de responsabilité dans la représentation qu'ils font de la vie, à plus de conviction dans la créativité, l'exercice et de cet art. Le théâtre doit toujours nous parler, nous suggérer».

La 10e édition de Kimoko sera clôturée pour la première fois par un concert à l'espace culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard avec des artistes et groupes locaux, notamment Racines, Lionnel Kombo De Bayonne, Kiburikiri et Jah Thiano. En outre, durant le festival, des scènes ouvertes seront organisées tous les jours après les spectacles à La Structure, site culturel situé près de l'école primaire de Mbota Raffinerie (Arrondissement 5 Mongo Mpoukou).