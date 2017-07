Togo: Nouvelle mission du REED+ à Lomé

Le Parti national panafricain (PNP) et son leader drainent les foules. Tikpi Salifou Atchadam a un langage qui tranche… Plus »

Le gouvernement togolais et la Banque Mondiale se sont engagés à concevoir une stratégie nationale permettant à la forêt de continuer à jouer un rôle socio-économique et écologique.

Le REDD+ est une façon appropriée de protéger les forêts et la biodiversité et de ralentir le changement climatique.

La destruction de la forêt tropicale est à l'origine de à 7 à 12% des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines, une proportion plus élevée que celle provenant des voitures, des poids lourds, de la marine, des avions et des trains du monde entier.

