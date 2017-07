Congo-Brazzaville: Police nationale - Faire de l'Ensp un établissement à vocation sous régionale

Le directeur général de l'administration, des finances et de l'équipement (Dgafe), le colonel de police Jules Eboua, a rappelé lors de la fin du cours de franchissement que le commandement de la police nationale entend faire de l'Ecole nationale supérieure de police (Ensp) un établissement devant, à l'avenir, former des élèves officiers congolais et étrangers

Née des cendres de l'Ecole nationale de police, l'Ensp a ouvert ses portes en 2006. Depuis cette date, trois promotions de commissaires de police et quatre d'officiers de police et deux de franchissement ont été formées. Ainsi, les agents admis aux différents stages devraient s'illustrer par des résultats, a précisé le Dgafe, car, dit-il, il en va de la notoriété de l'école et de sa crédibilité vis-à-vis des partenaires qui accompagnent la police dans la mise en œuvre de ses ambitions. Selon lui, l'atteinte de l'excellence requiert de la part des apprenants une exigence dans le suivi des enseignements.

« Notre école est désormais le lieu idéal de formation de nos personnels officiers. Pour assurer la formation continue au sein de la police nationale, il est organisé dans cet établissement un important programme de mise à niveau de nos officiers et sous-officiers supérieurs assurant à la catégorie d'officiers afin de permettre à notre corps de métiers d'assurer avec efficacité la fonction sociale qui lui est dévolue », a précisé le colonel Jules Eboua.

Abondant dans le même sens, le directeur de l'Ensp, le colonel de police Félix Adjoui-Obié, a souhaité la poursuite de la modernisation des structures d'accueil et des conditions de travail, la promotion de la coopération multiforme. Le but étant de permettre à cette école de bien jouer son rôle consistant à former qualitativement les officiers et les hauts cadres de commandement de la police. Cela permettra également, a-t-il insisté, à cet instrument de s'affirmer comme haut lieu d'échanges dans le domaine de la formation, indispensables à l'apprentissage et à la maîtrise de nouvelles techniques de la science policière.

Assurer la sécurisation des campagnes et élections du 16 juillet

La fin de stage de franchissement et de remise de diplômes aux 110 adjudants-chefs est intervenue à un moment qui coïncide avec la campagne électorale et le déroulement des élections législatives et locales du 16 juillet prochain. Une période où la force publique dans toutes ses composantes a d'énormes défis sécuritaires mettant à rude épreuve aussi bien tout son professionnalisme que son apolitisme. « Il s'agit pour elle, non seulement d'assurer la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi et surtout la sécurisation du scrutin législatif et local sur toute l'étendue du territoire national. C'est une mission capitale qui exige à la fois beaucoup d'abnégation et un sens élevé de patriotisme. Vous êtes donc appelés à mettre à profit des connaissances acquises durant la formation pour être à la hauteur de nos missions futures », a recommandé le colonel Jules Eboua.