« J'en appelle aux jeunes des quartiers 31 et 32 de Poto-Poto de faire que cet arrondissement soit un havre de paix. C'est cela la condition de notre sécurité pour faire de la paix le fondement de notre vivre ensemble. La non-violence est un choix et un choix de vie », a-t-il conclu.

En outre, le candidat du PCT a précisé qu'il entend signer des contrats de partenariats avec des associations pour une émulation des projets. « Nous allons encadrer des jeunes à l'entrepreneuriat, les aider à la recherche de financement et octroyer à chaque association partenaire des aides financières pour la formation qualifiante de ses membres. Il faut combattre l'échec scolaire à Poto-Poto par un soutien à l'encadrement aux élèves et étudiants », a-t-il précisé avant d'affirmer que par cet engagement le candidat veut exprimer sa volonté d'accompagner le président de la République dans la mise en œuvre de son programme de société.

Avec le soutien et l'appui des forces vives de Poto-Poto, a dit Jean de Dieu Kourissa, les candidats du PCT ont promis des formations professionnelles aux jeunes et le soutien des activités génératrices d'emploi. « Le soutien à la formation qualifiante s'appuiera sur les associations, les équipes et les mutuelles. Nous accompagnerons les jeunes dans la recherche d'emplois par des mesures d'accompagnement appropriées », a-t-il déclaré.

