Congo-Kinshasa: Disparition - Kazadi Tshishishi et Timothée Moleka s'en sont allés

Évacué il y a quelques mois en Afrique du Sud À la suite de la détérioration de son état de santé, il a rendu l'âme, sept jours après l'inhumation de son jeune frère David Moleka Lolo, décédé lui aussi quelques jours plus tôt. Alors que le 12 juin, un autre de ses frères, Albert Moleka, qui fut président du Daring Club Motema Pembe, a quitté la terre des vivants. C'est donc un dur moment d'émotion et de douleur pour la grande famille Moleka.

Alors que l'émotion était encore grande à la nouvelle du décès de celui qu'on appelait affectueusement « Papa » Kazadi, une autre nouvelle triste annonçait la disparition, le 30 juin en Afrique du Sud, Timothée Moleka Nzulama. Il avait été ancien ministre des Sports (2001-2003) et aussi gouverneur des provinces à Kinshasa et dans l'ex-Bas-Zaïre (devenu Kongo Central). Opérateur économique et fervent sportif, Timothée Moleka Nzulama avait aussi été président de coordination de l'AS V.Club (1980 et 1981) et également ancien président du FC Kalamu, club qu'il avait conduit à plusieurs reprises en compétitions africaines interclubs, il a aussi été président de la Fédération congolaise de handball.

Le monde sportif de Kinshasa en particulier est endeuillé avec le décès de deux dirigeants et fervents sportifs, Pierre Robert Kazadi Tshishishi et Timothée Moleka Nzulama.

