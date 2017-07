Maroc: Signature d'une convention pour l'adhésion des médecins-dentistes à la CIMR

Dans le cadre des actions d'accompagnement social des médecins-dentistes, l'Ordre national des médecins dentistes (ONMD) et la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) signent une convention de partenariat en présence de hauts responsables des deux institutions.

La collaboration entre la CIMR et l'ONMD vise à permettre aux médecins-dentistes, en adhérant au produit « Al Moustakbal individuel », de bénéficier de la très bonne rentabilité du régime de la CIMR et de prestations importantes : une pension de retraite mensuelle, la possibilité de disposer d'un capital en plus de la pension ; une pension viagère pour le conjoint survivant ou les orphelins en cas de décès ; un capital pour les ayants droit en cas de décès de l'allocataire.

Ce projet à caractère social vient consolider les efforts déployés par l'ONMD pour accompagner plus de 6000 médecins-dentistes du secteur libéral en leur offrant une couverture de retraite adaptée et personnalisée. La signature de cette convention intervient également suite à l'ouverture du régime de la CIMR à l'adhésion individuelle des personnes physiques, notamment les professions libérales et travailleurs indépendants. Une nouveauté introduite à l'issue de l'adoption par la Caisse du nouveau statut juridique de Société mutuelle de retraite.