Afrique: Chan Kenya 2018 - Chico Mukeba désigné nouveau sélectionneur des Léopards locaux

Chico Mukeba remplace à ce poste Florent Ibenge. Il aura la charge de diriger les Léopards locaux de la RDC contre les Diables rouges du Congo Brazzaville en août dans le cadre des éliminatoires de la cinquième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) prévu pour 2018 au Kenya.

La Fédération congolaise de football association a récemment désigné un nouveau sélectionneur des Léopards locaux de la RDC, en remplacement du sélectionneur Florent Ibenge Ikwange qui cumulait les fonctions chez les Léopards A et en sélection A' des locaux. Il s'agit de l'entraîneur Jean David Mukeba Katotolo, dit Chico. Il était jusque-là sélectionneur adjoint lors du sacre de la RDC à la quatrième édition du Chan en janvier 2016 au Rwanda. Actuel entraîneur de Sa Majesté Sanga Balende, il avait aussi été coach de Shark XI FC.

Juste après sa nomination comme sélectionneur des Léopards locaux, il a publié une liste de trente-quatre présélectionnés en prévision de la double confrontation en août 2017 contre les Diables rouges du Congo Brazzaville dans le cadre des éliminatoires de la cinquième édition du Chan dont la phase finale se déroulera au Kenya.

Les gardiens de but retenus sont Matampi Vumi Ley (TP Mazembe), Dilma Mabula Kinkela (Daring Club Motema Pembe), Auguy Kalambayi Katembwe (SM Sanga Balende) et Charles Lawu (CS Don Bosco). Les défenseurs convoqués par Chico Mukeba sont Padou Bopunga Botuli (V.Club), Kayembe Ndotoni Christian (Daring Club Motema Pembe), Safari Dunia (OC Bukavu Dawa), Bangala Litombo Yannick (AS V.Club), Mondeko Kevin (TP Mazembe), Issama Mpeko Djo (TP Mazembe), Amale Mukoko (DCMP), Ngonda Muzinga Glody (AS V.Club), Ngimbi Mampangu Christian (FC Renaissance du Congo), Djuma Shabani (FC Renaissance du Congo) et Bukasa Kalambay Yvon (SM Sanga Balende).

Les milieux de terrain appelés sont Mika Michée (TP Mazembe), Gikanji Doxa (Daring Club Motema Pembe), Munganga Omba Nelson (AS V.Club), Museviko Joël (CS Don Bosco), Kazadi Okito (FC Renaissance du Congo), Kabangu Olivier (OC Muungano), Mputu Mabi Trésor (TP Mazembe), Tulengi Sindani Ricky (Daring Club Motema Pembe). Enfin, Chico Mukeba a appelé onze attaquants, notamment Lusiela Mande (SM Sanga Balende), Ben Malango (TP Mazembe), Makusu Mundele Jean-Marc (DCMP), Vinny Bongonga (Daring Club Motema Pembe), Muzungu Chadrack (AS V.Club), Mwin Dibumbu (CS Don Bosco), Mukoko Batezadio (AS V.Club), Kazadi Kasengu (Daring Club Motema Pembe), Meschak Elia (TP Mazembe), Mombo Lusala Zacharie (FC MK) et Muloko Jésus (FC Renaissance du Congo).